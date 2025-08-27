Источник изображения: topwar.ru

Ранее польский министр цифровизации Кшиштоф Гавковский заявил, что из-за президентского вето Варшава прекращает оплачивать для Украины услуги спутникового интернета от Starlink. В администрации президента Польши успокоили Киев, пообещав не допустить отключения связи Starlink.

Об этом заявил Збигнев Богуцкий - глава канцелярии главы государства Кароля Навроцкого.

Он пояснил, что вето на законопроект о помощи украинцам, наложенное президентом, не означает, что украинцев оставят без интернет-услуг от Statlink. Сейчас они финансируются на основании действующего закона. В дальнейшем польский Сейм внесет в него изменения с учетом требований Навроцкого.

Достаточно в сентябре оперативно провести президентскую инициативу через польский парламент

- отметил Богуцкий.

Речь идет о представленном правительством законопроекте о помощи украинцам, на который президент Польши наложил вето. Главу государства не устраивает наличие в нем положения о выплатах пособия по безработице неработающим украинским беженцам и ряда других положений. Там указаны и другие льготы для Украины и украинцев, включая оплату Варшавой услуг Starlink.

Теперь, чтобы сохранить эти выплаты, следует представить в Сейм другой вариант законопроекта, в котором будут учтены условия президента. Если их не учесть, Навроцкий может снова наложить вето.

Ранее президент Польши распорядился приравнять бандеровскую символику к нацистской.