Войти
Военное обозрение

На встрече Трампа и Путина обсуждалась покупка США российских атомных ледоколов

1300
1
0

Источник изображения: topwar.ru

По информации американской прессы, президенты США и России в ходе недавней встречи на Аляске, помимо прочего, обсуждали возможность сотрудничества в области энергетики.

Как сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на свои источники в Белом доме, Трамп пытался предложить энергетические «сделки» в качестве определенного стимула, чтобы побудить Кремль согласиться на мирное урегулирование украинского кризиса на предлагаемых Вашингтоном условиях. Со своей стороны, Трамп предлагал также ослабить некоторые антироссийские санкции.

В частности, по информации американского издания, на встрече президентов США и России обсуждались: возможность возврата компании Exxon Mobil к российскому нефтегазовому проекту «Сахалин-1», покупки Россией американского оборудования для своих проектов СПГ, таких как «Арктик СПГ 2», а также покупка Вашингтоном российских атомных ледоколов. Таким образом, в рамках более широкой стратегии, направленной на ослабление отношений между Пекином и Москвой, Трамп пытается побудить Россию покупать американские, а не китайские технологии.

Между тем, крупнейшие нефтегазовые гиганты России и США «Роснефть» и Exxon Mobil уже создают совместное предприятие для добычи углеводородов на шельфе Аляски. К проекту подключается и «Газпром», беря на себя инфраструктурный контур. Предварительные инвестиции оцениваются в 10–15 миллиардов долларов, а ключевой целью проекта станет освоение арктического побережья и бассейна Прудо-Бэй.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Арктика
1 комментарий
№1
27.08.2025 02:18
Если насчет США в Арктике можно договориться то так и будет с группой скандинавских стран ,а вот Глобальный Юг все равно будет посылать в этот район ПЛ для своих целей потому , что ему нужен Южный транспортный коридор с Суэцким и Панамским каналами.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.08 21:38
  • 10263
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.08 20:01
  • 0
Ответ на "«Морских терминаторов» России превратят в ракетные грузовики"
  • 27.08 19:49
  • 1521
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 27.08 19:18
  • 0
Ответ на "Названо оружие для борьбы с «Длинным Нептуном»"
  • 27.08 17:53
  • 58
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 27.08 16:03
  • 1
Названо оружие для борьбы с «Длинным Нептуном»
  • 27.08 16:00
  • 1
Ростех планирует выпускать по 20 самолётов Ту-214 ежегодно
  • 27.08 15:32
  • 1
Всё дальше от РФ: Армения и Великобритания договорились о стратегическом партнерстве
  • 27.08 15:27
  • 1
Вместо отставки – модернизация: литоральные корабли ВМС США вооружат дальнобойными ракетами
  • 27.08 15:24
  • 1
В строй итальянского флота введён универсальный десантный корабль Trieste
  • 27.08 15:23
  • 135
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 27.08 04:24
  • 1
Об "эпохе Петра Великого" - корабля, понятно. :)
  • 27.08 02:18
  • 1
На встрече Трампа и Путина обсуждалась покупка США российских атомных ледоколов
  • 27.08 02:04
  • 1
Венесуэла готовится к вторжению США
  • 27.08 01:53
  • 1
Мантуров назвал продуктивными переговоры России и США по космосу