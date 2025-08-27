На встрече Трампа и Путина обсуждалась покупка США российских атомных ледоколов

Источник изображения: topwar.ru

По информации американской прессы, президенты США и России в ходе недавней встречи на Аляске, помимо прочего, обсуждали возможность сотрудничества в области энергетики.

Как сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на свои источники в Белом доме, Трамп пытался предложить энергетические «сделки» в качестве определенного стимула, чтобы побудить Кремль согласиться на мирное урегулирование украинского кризиса на предлагаемых Вашингтоном условиях. Со своей стороны, Трамп предлагал также ослабить некоторые антироссийские санкции.

В частности, по информации американского издания, на встрече президентов США и России обсуждались: возможность возврата компании Exxon Mobil к российскому нефтегазовому проекту «Сахалин-1», покупки Россией американского оборудования для своих проектов СПГ, таких как «Арктик СПГ 2», а также покупка Вашингтоном российских атомных ледоколов. Таким образом, в рамках более широкой стратегии, направленной на ослабление отношений между Пекином и Москвой, Трамп пытается побудить Россию покупать американские, а не китайские технологии.

Между тем, крупнейшие нефтегазовые гиганты России и США «Роснефть» и Exxon Mobil уже создают совместное предприятие для добычи углеводородов на шельфе Аляски. К проекту подключается и «Газпром», беря на себя инфраструктурный контур. Предварительные инвестиции оцениваются в 10–15 миллиардов долларов, а ключевой целью проекта станет освоение арктического побережья и бассейна Прудо-Бэй.