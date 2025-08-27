Каковы варианты гарантий безопасности Украины? (Bloomberg, США)

Bloomberg: план Мелони не предполагает принятие Украины в НАТО

Украина не сможет вступить в НАТО, поэтому ей не удастся получить гарантии безопасности, которые распространяются на членов альянса, передает Bloomberg. Авторы статьи на сайте агентства перечисляют другие возможные варианты.

Андреа Палачиано

Донато Паоло Манчини (Donato Paolo Mancini)

Гарантии безопасности для Украины стали ключевой темой переговоров на фоне попыток президента США Дональда Трампа добиться заключения мирного соглашения.

Президент Украины Владимир Зеленский давно настаивает на том, что США и Европа должны взять на себя соответствующие обязательства. Форма, которую они примут, может повлиять на архитектуру безопасности Европы на десятилетия вперед. <...>

Зеленский хотел бы, чтобы Украина в итоге вошла в НАТО и ей был предоставлен своего рода золотой стандарт гарантий безопасности: статья 5 [Североатлантического договора]. Вступление Украины в НАТО является красной линией для России. Представители Белого дома заявляли, что президент России Владимир Путин готов согласиться на гарантии "по образцу статьи 5", но Кремль не подтвердил, что это действительно так.

Трамп заявил, что европейские страны должны взять на себя бóльшую часть обязательств по обеспечению безопасности Украины и что США "помогут им". В то время как европейские лидеры обсуждают свои возможности в этом вопросе и пытаются убедить США поддержать их усилия, Украина продолжает попытки добиться более глубокой региональной интеграции и стремится к членству в Европейском союзе.

Что представляет собой статья 5 Североатлантического договора?

Это обязательство по коллективной обороне, включенное в учредительный договор НАТО. Оно предполагает, что вооруженное нападение на одного члена альянса в Европе или Северной Америке "должно рассматриваться как нападение на всех".

В статье 5 говорится, что члены НАТО придут на помощь союзнику, подвергшемуся нападению, в индивидуальном порядке или совместно с другими членами альянса, если придут к мнению, что этого требуют обстоятельства. Каждая страна будет действовать "так, как сочтет необходимым". Это обязательство призвано увеличить риски для любого потенциального агрессора.

В этой статье в понятие помощи включается и "применение вооруженной силы", однако об автоматическом начале боевых действий там речи не идет. При этом НАТО заявляет, что реакция каждого из членов альянса зависит от его материальных возможностей. Столь выверенная формулировка статьи 5 проистекает из того, что США в 1940-х годах (когда шли переговоры о создании НАТО) не желали оказаться автоматически втянутыми в европейскую войну.

Статью 5 еще никогда не задействовали в качестве ответа на военное нападение со стороны того или иного государства. До сегодняшнего дня она применялась только один раз — после террористических атак в США 11 сентября 2001 года. В ответ члены НАТО направили самолеты для патрулирования воздушного пространства США и отправили корабли в Средиземное море для с наблюдательной миссией.

Каковы шансы для Украины вступить в НАТО?

Украина давно стремится стать частью альянса. В 2019 году она даже внесла поправки в свою конституцию, закрепив в ней положение о вступлении в НАТО и ЕС как о стратегической цели.

Сегодняшняя позиция НАТО заключается в том, что она поддерживает Украину на ее "необратимом пути" к членству. По заверениям альянса, Украине будет направлено приглашение тогда, "когда союзники согласятся и будут выполнены условия" — в такой формулировке нет никаких сроков или ясных критериев, которым должна соответствовать Украина.

Чтобы присоединиться к НАТО, любая страна должна получить единодушное одобрение членов блока. Венгрия и Словакия, у которых относительно дружественные отношения с Россией, выступают против вступления Украины. Нынешняя позиция Германии заключается в том, что этого не может произойти, пока страна находится в состоянии конфликта. А в августе Трамп заявил, что вступление Украины в НАТО "невозможно".

Путин решительно выступает против вступления Украины в НАТО и в целом против расширения блока на восток до самых границ России. Начало боевых действий в 2022 году он объяснял в том числе необходимостью сохранения нейтралитета Украины.

Что может повлечь за собой защита Украины по соглашению "по образцу статьи 5"?

В начале 2025 года премьер-министр Италии Джорджа Мелони выдвинула идею предложить Украине защиту со стороны НАТО без фактического членства. Эту идею вновь вспомнили в ходе американо-европейских дискуссий по поводу возможных будущих гарантий безопасности.

Как сообщили агентству Bloomberg осведомленные источники, по плану Мелони вопрос о вступлении Украины в НАТО не обсуждается, но взамен предлагается механизм коллективной помощи.

Согласно этому плану, страны, у которых уже есть двусторонние соглашения с Украиной, в случае атаки на нее должны будут в короткий срок прийти к совместному решению об ответных действиях. В течение 24 часов они должны решить, приходить ли на помощь Украине. Их помощь могла бы включать предоставление оборонной поддержки, укрепление украинских вооруженных сил, экономическую помощь и введение санкций против России.

Какие гарантии безопасности может дать Украине членство в ЕС?

У ЕС есть свое собственное положение о совместной обороне, изложенное в статье 42.7 Договора о Европейском союзе. Если государство-член становится жертвой вооруженной агрессии, другие страны ЕС "обязаны оказывать ему помощь всеми доступными им средствами".

Эта статья сформулирована куда строже, нежели статья 5, которая лишь обязывает членов НАТО принимать меры по своему усмотрению.

Как и в случае с соглашением НАТО о коллективной обороне, помощь, предоставляемая государствами ЕС, не обязательно должна включать в себя применение вооруженной силы. Статья 42.7 содержит оговорку, согласно которой такие страны, как Австрия и Ирландия могут реагировать так, чтобы их нейтральный статус не был нарушен.

Положение ЕС о совместной обороне также применялось лишь один раз — Францией после терактов в Париже в 2015 году.

Поскольку перспектива вступления Украины в НАТО выглядит все более отдаленной, членство в ЕС становится для этой страны основным долгосрочным вариантом обеспечения ее безопасности. Но интеграция в ЕС — это сложный многолетний процесс. И хотя Украине был предоставлен "статус кандидата" вскоре после того, как она подала заявку на вступление в 2022 году, ее продвижение по этому пути буксует, так как Венгрия выступает против.

Существуют ли другие оборонные соглашения, которые Украина могла бы взять за образец?

Другим вариантом для Украины могла бы стать опора на двусторонние соглашения о взаимной обороне. Наиболее значимым сдерживающим фактором стал бы договор с США ввиду их военной и финансовой мощи, однако это вряд ли осуществится при президентстве Трампа.

Япония подписала такой договор с Вашингтоном в 1951 году. Он дает США право размещать вооруженные силы в Японии в обмен на обязательство защищать ее в случае нападения. Это соглашение стало краеугольным камнем безопасности в Азии и заложило основу для экономического подъема региона.

Этот договор вызвал гнев Трампа во время его первого президентского срока. В 2019 году он раскритиковал его за односторонность, поскольку он предусматривает помощь США в случае нападения на Японию, но не обязывает японских военных вставать на защиту Америки.

Готовы ли союзники Украины задействовать свои наземные войска?

Ранее в этом году Франция и Великобритания взяли на себя инициативу по формированию так называемой коалиции желающих, в которую сейчас входят около 30 стран. Они разработали план (и поделились им с США) создания многонациональных "сил обеспечения безопасности", которые будут выполнять функции миротворцев после прекращения боевых действий на Украине. Предполагается, что они также будут помогать в восстановлении и содействовать возобновлению нормальной экономической деятельности. По словам источников, около десяти стран готовы участвовать в создании таких сил. Трамп исключил отправку наземных войск США, но упомянул о возможности оказания воздушной поддержки.

Союзники Украины все чаще указывают на то, что ее собственные вооруженные силы должны стать главным средством защиты. И НАТО, и ЕС работают над укреплением украинской армии. Они обучают личный состав, поставляют оружие и обещают это делать и дальше. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала это стратегией превращения Украины в "стального дикобраза, которого потенциальная атакующая сторона не сможет проглотить".

НАТО создала структуры для координации поставок оружия и обучения, в то время как ЕС нарастил сотрудничество в промышленной сфере с целью углубления интеграции оборонной промышленности Украины с блоком.

Примет ли Россия гарантии безопасности для Украины?

Американские чиновники заявляли после состоявшегося 15 августа саммита на Аляске между Трампом и Путиным, что российский лидер готов принять гарантии безопасности для Украины "по образцу статьи 5", однако Кремль публично не подтверждал этого.

Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия должна иметь право голоса в вопросах обеспечения безопасности Украины, и что в них также может быть задействован Китай. (Лавров заявил, что Москва согласна с тем, чтобы гарантии безопасности Украины обеспечивались на равной основе с участием Китая, США, Великобритании и Франции: он также подчеркнул, что без России этот вопрос решаться не может, — прим. ИноСМИ). Зеленский это отверг.

Какие еще существуют препятствия для установления гарантий безопасности?

Пока неясно, кто будет нести расходы, связанные с какими-либо гарантиями, и некоторые страны могут воздержаться от выделения средств.

Другим серьезным препятствием является отсутствие режима прекращения огня, которой хотя бы временно зафиксировал линию соприкосновения. Хотя Трамп и отправлялся на саммит с Путиным на Аляске с целью добиться договоренностей о прекращении огня, затем он пришел к выводу, что переговоры нужно вести не о перемирии, а сразу о мирном соглашении. Пока продолжаются боевые действия, линия фронта остается подвижной, поэтому военным трудно прорабатывать планы на ближайшее будущее и продумывать, где, например, можно будет разместить миротворцев после прекращения огня и заключения мирного соглашения. Суть в том, что вести переговоры в условиях продолжающихся боевых действий сложно.