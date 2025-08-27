Венесуэла готовится к вторжению США

Источник изображения: topwar.ru

Власти Венесуэлы на фоне приближения американских военных кораблей стянули к границам страны около 15 тысяч военнослужащих. Помимо прочего, к границам республики стянуты катера, авиация и расчеты БПЛА.

Как сообщает издание Bloomberg, президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о продлении кампании по переписи военнообязанных мужчин и зачислению новобранцев в ряды боливарианской национальной милиции.

Мадуро написал в своем Telegram-канале:

Пункты приема были переполнены по всей стране. Это действительно впечатляет и очень волнует, поэтому я распорядился провести массовую кампанию по призыву, чтобы все могли принять участие и завершить национальный призыв

Ранее Трамп приравнял этнические банды в США к спонсируемым Каракасом террористам и обвинил правительство Венесуэлы в наркоторговле. Пентагону приказано готовиться к ударам по картелям в Латинской Америке, к берегам Венесуэлы направлены военные корабли. Кроме того, президент США отказался признавать Мадуро и пообещал за информацию, которая поможет арестовать венесуэльского президента, награду в размере 50 миллионов долларов. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отметила, что президент США готов задействовать «все элементы американской силы» для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности проведения военной операции на территории Венесуэлы.

В американскую амфибийную группу, направляющуюся к берегам Венесуэлы, помимо кораблей обеспечения, входят эсминцы типа Arleigh Burke: Sampson (DDG-102), Gravely (DDG-107) и Jason Dunham (DDG-109).