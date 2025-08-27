Войти
Военное обозрение

Венесуэла готовится к вторжению США

1256
1
0

Источник изображения: topwar.ru

Власти Венесуэлы на фоне приближения американских военных кораблей стянули к границам страны около 15 тысяч военнослужащих. Помимо прочего, к границам республики стянуты катера, авиация и расчеты БПЛА.

Как сообщает издание Bloomberg, президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о продлении кампании по переписи военнообязанных мужчин и зачислению новобранцев в ряды боливарианской национальной милиции.

Мадуро написал в своем Telegram-канале:

Пункты приема были переполнены по всей стране. Это действительно впечатляет и очень волнует, поэтому я распорядился провести массовую кампанию по призыву, чтобы все могли принять участие и завершить национальный призыв

Ранее Трамп приравнял этнические банды в США к спонсируемым Каракасом террористам и обвинил правительство Венесуэлы в наркоторговле. Пентагону приказано готовиться к ударам по картелям в Латинской Америке, к берегам Венесуэлы направлены военные корабли. Кроме того, президент США отказался признавать Мадуро и пообещал за информацию, которая поможет арестовать венесуэльского президента, награду в размере 50 миллионов долларов. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отметила, что президент США готов задействовать «все элементы американской силы» для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности проведения военной операции на территории Венесуэлы.

В американскую амфибийную группу, направляющуюся к берегам Венесуэлы, помимо кораблей обеспечения, входят эсминцы типа Arleigh Burke: Sampson (DDG-102), Gravely (DDG-107) и Jason Dunham (DDG-109).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
США
Продукция
Arleigh Burke
Проекты
БПЛА
1 комментарий
№1
27.08.2025 02:04
В этом регионе Куба более интересная страна.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.08 21:38
  • 10263
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.08 20:01
  • 0
Ответ на "«Морских терминаторов» России превратят в ракетные грузовики"
  • 27.08 19:49
  • 1521
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 27.08 19:18
  • 0
Ответ на "Названо оружие для борьбы с «Длинным Нептуном»"
  • 27.08 17:53
  • 58
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 27.08 16:03
  • 1
Названо оружие для борьбы с «Длинным Нептуном»
  • 27.08 16:00
  • 1
Ростех планирует выпускать по 20 самолётов Ту-214 ежегодно
  • 27.08 15:32
  • 1
Всё дальше от РФ: Армения и Великобритания договорились о стратегическом партнерстве
  • 27.08 15:27
  • 1
Вместо отставки – модернизация: литоральные корабли ВМС США вооружат дальнобойными ракетами
  • 27.08 15:24
  • 1
В строй итальянского флота введён универсальный десантный корабль Trieste
  • 27.08 15:23
  • 135
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 27.08 04:24
  • 1
Об "эпохе Петра Великого" - корабля, понятно. :)
  • 27.08 02:18
  • 1
На встрече Трампа и Путина обсуждалась покупка США российских атомных ледоколов
  • 27.08 02:04
  • 1
Венесуэла готовится к вторжению США
  • 27.08 01:53
  • 1
Мантуров назвал продуктивными переговоры России и США по космосу