ТАСС

Sky: Украина проигрывает России гонку беспилотных вооружений

© Алексей Коновалов/ ТАСС
ВС РФ начали раньше применять дроны на оптоволокне и стали лидерами в этой области, отмечает телеканал

ЛОНДОН, 26 августа. /ТАСС/. Украина проигрывает России гонку беспилотных летательных аппаратов на фоне разработки Москвой дронов, которые невозможно заглушить средствами радиоэлектронного подавления. Такая оценка приводится в материале британского телеканала Sky News.

Отмечается, что ВС РФ начали раньше применять беспилотники на оптоволокне, чем Украина, обеспечив себе лидерство в этой области. Согласно Sky News, России удалось наладить производство этих БПЛА в большом объеме, что может решающим образом изменить конфликт в пользу Москвы. 

