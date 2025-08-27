Компания Iveco поставит бронемашины LMV2 ВС Албании

ЦАМТО, 26 августа. Компания Iveco Defence Vehicles 21 августа объявила о подписании контракта на поставку Вооруженным силам Албании в рамках их модернизации партии бронированных машин LMV2.

Программа финансируется Европейским союзом через Европейский фонд мира и реализуется Итальянским агентством оборонной промышленности (Agenzia Industrie Difesa). Это первая поставка LMV в Албанию. Проект отражает укрепление военного сотрудничества между Италией и Албанией.

Стоимость продажи и сроки поставки техники пока не раскрываются. Модель финансирования через фонд ЕС снижает финансовую нагрузку на Тирану, обеспечивая возможность поставки ВС Албании современной техники, несмотря на ограниченные оборонные расходы.

LMV2 представляет собой новейшую версию разработанной итальянской компанией Iveco Defence Vehicles легкой многоцелевой бронемашины. Она отличается улучшенной защитой от обстрела и подрыва на минах, увеличенной грузоподъемностью и современными цифровыми системами связи и боевого управления. Машина может быть поставлена в конфигурации для перевозки войск, ведения разведки, командования и управления и т.д. Полная масса ББМ – 8,2 т, длина – 4,85 м, ширина – 2,275 м, высота – 2,2 м. Машина с колесной формулой 4х4 оснащена дизельным двигателем IVECO F1C мощностью 220 л.с., автоматической трансмиссией, развивает максимальную скорость 110 км/ч по шоссе.

В настоящее время автопарк ВС Албании ограничен и, в основном, представлен устаревшей бронетехникой, включая американские HUMVEE и MaxxPro.