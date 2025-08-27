Войти
Посольство РФ: Норвегия подливает масла в огонь конфликта на Украине

Флаг Норвегии
Флаг Норвегии.
Источник изображения: © Pixabay Dean Moriarty

Осло подпитывает "самонадеянность и недоговороспособность киевского режима", отметили в российском посольстве

СТОКГОЛЬМ, 26 августа. /ТАСС/. Норвежские власти подливают масла в огонь украинского конфликта, подпитывая недоговороспособность Киева. Такая оценка содержится в комментарии посольства России в Осло о планах Норвегии выделить Украине порядка $8,4 млрд в 2026 году.

"Показательно, что в то время как США - вроде бы главный союзник Норвегии - пытаются добиться прогресса в переговорном процессе, в Осло продолжают подливать масла в огонь украинского конфликта, подпитывая самонадеянность и недоговороспособность киевского режима, - говорится в заявлении, поступившем в распоряжение ТАСС. - Очевидно, что по ситуации на Украине норвежцы солидаризуются с бескомпромиссными подходами европейской партии войны или, как они сами себя называют, "коалиции желающих", хотя желают они только одного - продолжать гибридную войну против России до последнего украинца с целью нанесения нашей стране максимального ущерба".

В посольстве отметили, что Норвегия, ранее "имевшая репутацию страны-посредника и миротворца", все чаще ассоциируется у стран мирового большинства "с обогащением на европейском энергокризисе, скандальными инвестициями ее суверенного фонда в израильские компании, содействующие нарушениям прав палестинцев, конфронтационной политикой НАТО и двойными стандартами".

Между тем, как подчеркнули российские дипломаты, в норвежском обществе усилились страхи начала третьей мировой войны с применением ядерного оружия. По оценкам посольства, подобные "алармистские настроения" стали результатом агрессивной антироссийской и антикитайской пропаганды, а также незаинтересованности местных властей "в заключении устойчивого соглашения по урегулированию украинского кризиса, выражающейся в увеличении оборонных расходов и военной накачки Киева". Вместе с тем в посольстве отметили, что в стране звучат призывы "отказаться от милитаристского курса и дать шанс дипломатии выработать взаимоприемлемое соглашение о будущей архитектуре безопасности в Европе", которая была бы нацелена на мирное сосуществование с Россией.

25 августа премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил о планах передать Украине военную и гражданскую помощь в размере 85 млрд норвежских крон (почти $8,4 млрд) в следующем году. Большая часть средств пойдет на военную поддержку Киева. 

