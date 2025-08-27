Польша больше не будет оплачивать работу терминалов Starlink на Украине

ЦАМТО, 26 августа. Польша больше не будет оплачивать работу переданных Украине терминалов Starlink, заявил министр информатизации республики Кшиштоф Гавковский.

"Президент Польши Кароль Навроцкий своим решением отключает интернет Украине. Это конец интернета Starlink, который Польша предоставляет воюющей Украине", – цитирует "РИА Новости" польского министра.

Также К.Гавковский отметил, что Польша теперь не сможет оказывать поддержку безопасного хранения электронных данных украинской администрации.

Starlink – спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Она принадлежит компании SpaceX американского бизнесмена Илона Маска. ВСУ активно используют эту систему в зоне боевых действий, терминалы передают украинцам их западные союзники.

При этом именно Варшава поставила Киеву больше половины станций. Как уточнял украинский вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, ВСУ используют более 50 тыс. терминалов, из них 29,5 тыс. Киев получил от Польши.