Участие в Специальной военной операции (СВО) — это не только выполнение воинского долга, но и серьезное испытание для военнослужащих и их семей. Понимая это, государство предпринимает шаги для поддержки контрактников СВО, в том числе, предлагая программы по списанию долгов и предоставлению кредитных каникул. В 2023 году кредитные каникулы уже помогли облегчить финансовую нагрузку на сумму более 72,5 млрд рублей, и эта поддержка продолжает развиваться. Рассмотрим, как работает списание долгов контрактникам сво в 2025 году, кто может на нее рассчитывать и какие шаги необходимо предпринять для получения этой помощи.

Законодательная база: от кредитных каникул к списанию

Ключевым документом, регулирующим этот вопрос, является Федеральный закон №391-ФЗ (Закон о списании долгов военнослужащим по указу президента), внесенный в законодательство по инициативе Президента России Владимира Путина. Этот закон предусматривает особые условия по кредитным обязательствам для участников СВО и их супругов. Он идет дальше, чем просто предоставление кредитных каникул, предлагая возможность списания долгов контрактникам СВО. Этот механизм призван помочь тем, кто оказался в сложной финансовой ситуации из-за участия в боевых действиях.

Кто может рассчитывать на списание долгов?

Списать долги по кредитам могут:

Участники СВО, заключившие контракт о службе сроком на один год и более.

Мобилизованные солдаты и служащие по призыву, выполняющие задачи СВО.

Супруги указанных категорий военнослужащих.

Важно отметить: задолженность должна быть сформирована до 1 декабря 2024 года, а контракт заключен не позднее этой даты.

Какие кредиты подлежат списанию?

Согласно закону, под списание могут подпадать просроченные кредиты. Максимально возможная сумма списания составляет до 10 миллионов рублей. Это позволяет охватить широкий спектр кредитных обязательств, включая потребительские кредиты, ипотеку (частично, в рамках установленного лимита) и другие виды займов.

Важно помнить: обычные, исправно оплачиваемые кредиты не подлежат списанию. Эта мера направлена на помощь тем, кто столкнулся с финансовыми трудностями из-за участия в СВО.

Процедура списания долгов: пошаговая инструкция

Процесс списания долгов потребует сбора определенных документов и выполнения ряда шагов. Рекомендуется обратиться за консультацией к юристу или в специализированные организации, оказывающие помощь военнослужащим, для получения квалифицированной помощи в оформлении документов.

Сбор документов:

Документ, удостоверяющий личность (паспорт).

Документы, подтверждающие участие в СВО (контракт, справка из воинской части).

Кредитные договоры.

Документы, подтверждающие размер задолженности.

Обращение в банк/кредитную организацию

Необходимо подать заявление о списании долга, предоставив собранные документы.

Рассмотрение заявления

Банк рассматривает заявление и принимает решение о списании долга.

Списание долга

В случае положительного решения, банк списывает долг в пределах установленного законом лимита.

Статья 60 Закона о банкротстве и списание долгов контрактникам СВО

Следует отметить, что статья 60 закона о банкротстве играет важную роль в контексте списания долгов. Она регулирует порядок реализации имущества должника в рамках процедуры банкротства. Хотя Федеральный закон №391-ФЗ и предоставляет возможность списания долгов без прохождения процедуры банкротства, в отдельных случаях, когда общая сумма долгов значительно превышает установленный лимит списания (10 миллионов рублей), может потребоваться рассмотрение вопроса о банкротстве физического лица. В этом случае, статья 60 закона о банкротстве определяет, какое имущество должника подлежит реализации для погашения долгов, а какое защищено от взыскания.

Что делать, если появились просрочки?

Если вы, будучи участником СВО, столкнулись с просрочками по кредитам, важно действовать оперативно:

Сообщите банку о своем статусе участника СВО. Предоставьте необходимые документы. Воспользуйтесь правом на кредитные каникулы. Это позволит временно приостановить выплаты. Рассмотрите рефинансирование или реструктуризацию долга. Обратитесь в банк для пересмотра условий кредита. Обратитесь за дополнительной поддержкой. Государство и региональные власти предлагают различные программы поддержки участников СВО.

Программа списания долгов для контрактников СВО — это важная мера поддержки, направленная на снижение финансовой нагрузки и улучшение качества жизни военнослужащих и их семей. Знание своих прав и возможностей, а также своевременное обращение за помощью, позволит воспользоваться этой программой и облегчить финансовое положение. Государство, понимая важность поддержки военнослужащих, продолжает совершенствовать систему мер социальной помощи, делая ее более доступной и эффективной.