Объявлен конкурс для подъема затонувшего буксира "Капитан Ушаков"

Для подъема из воды морского буксира "Капитан Ушаков" проекта 23470, затонувшего в Петербурге у причала "Балтийского завода" в начале августа, начали искать подрядчика. Ни сроки, ни стоимость работ пока неизвестны, отмечает Фонтанка, однако работы помогут прояснить, что произошло с судном.

Конкурсную заявку на поиск исполнителя Ярославский судостроительный завод разместил в понедельник, 25 августа, на платформе РосТендер. Начальная стоимость контракта не указана, заявки принимаются до 27 августа.

Затонувший морской буксир "Капитан Ушаков" Западное МСУТ СК России

Как следует из технического задания, подрядчику предстоит не только разработать проект, но и самостоятельно поднять судно со дна реки. А вот назвать сроки, в которые требуется уложиться исполнителю со всей процедурой, на заводе затруднились.

"Мы форсируем этот момент, но это не быстрая процедура, и судно не совсем маленькое. Даже приблизительных сроков мы вам точно не скажем. На данный момент прорабатываем рынок всех, кто сможет это сделать. Одновременно эти же люди должны разработать проект подъема судна. Какие сроки, пока вообще никому непонятно. И стоимость работ тоже неизвестна", – рассказали корреспонденту "Фонтанки" на предприятии.

Установить причину подтопления буксира пока не смогли: первоначальные водолазные осмотры никакого результата не дали. Однако ошибки со стороны проведения работ не было, отметил представитель Ярославского судостроительного завода.

Он добавил, что возможность тщательно осмотреть корпус и выяснить обстоятельства затопления появится только после подъема судна. Тогда же станет возможным подсчитать сумму причиненного ущерба.

"Ущерб можно будет оценить после дефектации, то есть когда будет понятно, какое оборудование вышло из строя, какое можно спасти и просто осушить. На данный момент это – как вилами по воде: пока не поднимем, ничего непонятно. Конкретики нет", – сказал собеседник агентства.

Морской буксир "Капитан Ушаков" при проведении на нем строительных работ вечером 8 августа накренился на правый борт и частично затонул в акватории реки Большой Невки. Пострадавших не было. Как ранее уточнили ТАСС в пресс-службе "Балтийского завода", причал предприятия арендовал Ярославский судостроительный завод для достройки судна, работы на нем проводили ярославские специалисты. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ).

"Капитан Ушаков" – пятое судно проекта 23470, предназначенное для ВМФ России. Его спустили на воду на Ярославском судостроительном заводе в июне 2022 года.

Буксиры проекта 23470 обладают неограниченным районом плавания, способны выполнять задачи в замерзающих морях в соответствии с классом ледовых усилений Arc4. Наибольшая длина судна составляет 69,75 метра, ширина – 15 метров, водоизмещение – 3400 тонн.