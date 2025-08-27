Saab подписала контракт на поставку истребителей "Грипен E/F" ВВС Таиланда

ЦАМТО, 26 августа. Шведская компания Saab 25 августа объявила о подписании с Агентством по МТО ВС Швеции (FMV) контракта на поставку четырех истребителей "Грипен E/F" для ВВС Таиланда.

Стоимость заказа составляет около 5,3 млрд. шведских крон (557 млн. долл.). Поставки будут выполнены в период с 2025 по 2030 гг. Контракт предусматривает поставку трех самолетов "Грипен E" и одного "Грипен F", а также сопутствующего оборудования, предоставление услуг по обслуживанию техники и обучению личного состава.

Компания Saab также подписала с командованием ВВС Таиланда контракт на поставку в рамках программы закупки истребителей компенсационного пакета. Он будет включать передачу Таиланду значительного объема оборонных технологий, промышленное сотрудничество, а также новые инвестиции в различные сектора экономики.

Приобретя ранее самолеты JAS-39С/D, Таиланд стал еще одним заказчиком истребителей версии "Грипен E/F". В настоящее время в боевом составе ВВС Таиланда состоит одна эскадрилья JAS-39С/D. После принятия на вооружение новые истребители будут эксплуатироваться совместно с уже имеющимися.

Как сообщал ЦАМТО, командование ВВС Таиланда подтвердило свое намерение приобрести новую партию "Грипен E/F" в августе 2024 года, однако переговоры со Швецией по основному пакету закупок продлились до мая 2025 года.

Правительство Таиланда одобрило приобретение первой партии "Грипен E/F" у компании Saab 5 августа 2025 года. Получение одобрения позволило главнокомандующему ВВС Таиланда приступить к процедуре закупке самолетов в рамках межправительственного соглашения со Швецией.

В настоящее время ВВС Таиланда эксплуатируют 11 самолетов JAS-39C/D "Грипен", приобретенных в начале 2011 года. Всего двумя траншами были заказаны 12 самолетов, но один JAS-39C разбился на авиашоу в 2017 году.

В июле во время конфликта с соседней Камбоджей ВВС Таиланда применяли истребители "Грипен" в боевых действиях.

ВВС Таиланда требуется в общей сложности 12 самолетов "Грипен E/F". Ожидается, что в течение следующих нескольких лет будет объявлено о поставке еще двух партий по четыре самолета.

Поставка первой партии из четырех истребителей предварительно запланирована на 2029 год. В составе ВВС Таиланда новые истребители будут вооружены ракетами большой дальности "Метеор" класса "воздух-воздух".

Сопутствующая закупке истребителей компенсационная программа будет включать модернизацию двух самолетов ДРЛОиУ "Сааб-340" ВВС Таиланда, создание научно-исследовательского и опытно-конструкторского бюро Saab в Таиланде и приобретение ВВС Таиланда прав интеллектуальной собственности на систему передачи данных Link-T компании Saab.