Китайский глубоководный аппарат "Хайцинь" прошел испытания в Южно-Китайском море

ЦАМТО, 26 августа. Китай провел испытания дистанционно управляемого глубоководного аппарата собственного производства в Южно-Китайском море.

Аппарат способен погружаться на глубину до 6 тыс. м, что превышает среднюю глубину Мирового океана более чем в полтора раза, передает "РИА Новости" со ссылкой агентство "Синьхуа".

"Утром 23 августа дистанционно управляемый глубоководный аппарат (ROV) "Хайцинь" успешно всплыл на поверхность после восьми часов испытания на глубине 4140 м", – отмечает "Синьхуа".

Аппарат разработан институтом подводной инженерии Шанхайского университета Цзяотун и предназначен для научно-исследовательского судна "Чжуншань Дасюэ".

Как уточняет Синьхуа, аппарат оснащен интеллектуальной операционной системой, включающей видеокамеру высокого разрешения, многофункциональный захватывающий механизм и различные датчики. Устройство способно погружаться на глубину до 6 тыс. м, самостоятельно перемещаться, определять геолокацию и удерживаться на выбранном участке.

По данным агентства, в ходе испытаний аппарат собрал различные биологические образцы для дальнейшего научного исследования.

Как напоминает "РИА Новости", в 2017 году Китай уже проводил испытания первого дистанционно управляемого глубоководного аппарата собственного производства. Тогда глубина погружения аппарата достигла 5,6 тыс. м, при этом он не был оснащен системой с искусственным интеллектом.