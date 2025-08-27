Войти
ТАСС

Китай успешно запустил группу низкоорбитальных спутников

461
0
0
«Чанчжэн-8»
«Чанчжэн-8».
Источник изображения: sciencepost

Запуск был осуществлен с коммерческого космодрома острова Хайнань, сообщает газета Pengpai

ШАНХАЙ, 26 августа. /ТАСС/. Китай осуществил успешный запуск группы низкоорбитальных спутников. Как сообщило издание Pengpai, они будут использоваться для обеспечения спутникового интернета.

Аппараты доставлены на орбиту ракетой-носителем "Чанчжэн-8А". Запуск был осуществлен с коммерческого космодрома острова Хайнань.

Для жидкотопливной ракеты-носителя "Чанчжэн-8А" этот запуск стал третьим с момента первого успешного испытания в феврале 2025 года.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники и технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая предназначена в том числе для международного сотрудничества. В 2024 году Китай осуществил 68 запусков. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
Луна
Марс
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.08 21:38
  • 10263
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.08 20:01
  • 0
Ответ на "«Морских терминаторов» России превратят в ракетные грузовики"
  • 27.08 19:49
  • 1521
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 27.08 19:18
  • 0
Ответ на "Названо оружие для борьбы с «Длинным Нептуном»"
  • 27.08 17:53
  • 58
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 27.08 16:03
  • 1
Названо оружие для борьбы с «Длинным Нептуном»
  • 27.08 16:00
  • 1
Ростех планирует выпускать по 20 самолётов Ту-214 ежегодно
  • 27.08 15:32
  • 1
Всё дальше от РФ: Армения и Великобритания договорились о стратегическом партнерстве
  • 27.08 15:27
  • 1
Вместо отставки – модернизация: литоральные корабли ВМС США вооружат дальнобойными ракетами
  • 27.08 15:24
  • 1
В строй итальянского флота введён универсальный десантный корабль Trieste
  • 27.08 15:23
  • 135
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 27.08 04:24
  • 1
Об "эпохе Петра Великого" - корабля, понятно. :)
  • 27.08 02:18
  • 1
На встрече Трампа и Путина обсуждалась покупка США российских атомных ледоколов
  • 27.08 02:04
  • 1
Венесуэла готовится к вторжению США
  • 27.08 01:53
  • 1
Мантуров назвал продуктивными переговоры России и США по космосу