Китай успешно запустил группу низкоорбитальных спутников

ШАНХАЙ, 26 августа. /ТАСС/. Китай осуществил успешный запуск группы низкоорбитальных спутников. Как сообщило издание Pengpai, они будут использоваться для обеспечения спутникового интернета.

Аппараты доставлены на орбиту ракетой-носителем "Чанчжэн-8А". Запуск был осуществлен с коммерческого космодрома острова Хайнань.

Для жидкотопливной ракеты-носителя "Чанчжэн-8А" этот запуск стал третьим с момента первого успешного испытания в феврале 2025 года.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники и технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая предназначена в том числе для международного сотрудничества. В 2024 году Китай осуществил 68 запусков.