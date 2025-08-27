Войти
ТАСС

Эксперт Федутинов прокомментировал отказ Польши от оплаты Starlink для Украины

Источник изображения: topwar.ru

Отключение украинских потребителей от Starlink может привести к неприятным последствиям для ВСУ, например, снизить управляемость войск и урезать возможности управления дронами, отметил эксперт в области беспилотной авиации

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Решение властей Польши о прекращении финансирования спутникового интернета Starlink для Украины вряд ли будет иметь последствия для ВСУ, поскольку может являться элементом торга с польской стороны или же расходы Польши возьмет на себя другой плательщик. Такое мнение ТАСС высказал эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

"Потенциально отключение украинских потребителей от системы спутниковой связи Starlink может привести к неприятным последствиям для ВСУ, снизив управляемость войск и урезав возможности управления беспилотными средствами. Однако есть серьезные сомнения, что этот шаг будет реализован. Возможно, Польше действительно надоело платить по счетам за украинцев, и бремя затрат по этой статье расходов просто возьмет на себя какой-то иной плательщик. А возможно, это некий элемент торга с польской стороны", - отметил эксперт.

Федутинов подчеркнул, что система спутниковой связи Starlink является одним из тех элементов, которые, будучи добавленными к прочим военным и специальным системам, позволяют повышать эффективность действий украинских вооруженных сил. "Такие системы связи используются в подразделениях на земле, обеспечивая им независимый источник коммуникаций с командованием. Starlink также нередко используется для управления дронами, расширяя радиус их применения за границы действия каналов связи прямой видимости или же снижая уязвимость их связи от воздействия средств радиоэлектронной борьбы", - добавил специалист.

Федутинов уточнил, что также системы Starlink используются для контроля безэкипажных катеров, "которые стали одной из серьезнейших угроз последних лет как для кораблей российского ВМФ, так и для стационарных инфраструктурных объектов".

Ранее министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что Польша остановит помощь с финансированием спутникового интернета Starlink для Украины из-за вето, которое наложил президент республики Кароль Навроцкий на закон о продлении помощи и специального статуса для украинских беженцев. 

  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Украина
