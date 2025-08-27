Войти
ТАСС

Эксперт Степанов: НАТО начинает экономить на поставках ракет Украине

489
0
0
Фрагменты ракет Storm Shadow
Фрагменты ракет Storm Shadow.
Источник изображения: © РИА Новости

Пентагон стал понимать, что сейчас "повышенный расход дорогостоящих высокоточных систем в интересах обеспечения выживаемости киевского режима не совсем целесообразен", отметил эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Североатлантический альянс переходит на экономику войны, осознавая нецелесообразность закупки дорогих вооружений в пользу киевского режима, поэтому Украина получит ракеты, стоимость которых как минимум в восемь раз ниже, чем у поставлявшихся ранее Storm Shadow. Об этом ТАСС сказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

"Сейчас Пентагон и НАТО в целом начинают считать и понимать, что в настоящий момент повышенный расход дорогостоящих высокоточных систем в интересах обеспечения выживаемости киевского режима не совсем целесообразен. Включилась в полный рост экономика войны: британские Storm Shadow стоимостью 2 млн. евро неоправданно дороги для поддержки угасающего наступательного потенциала киевских прокси. Для этих целей и были разработаны ракеты ERAM, которые почти в восемь раз дешевле за единицу", - сказал эксперт.

Газета The Wall Street Journal ранее сообщила об одобрении администрацией США продажи для Киева 3,3 тыс. ракет воздушного базирования ERAM (Extended Range Attack Munition), которые прибудут на Украину в течение шести недель. По данным издания, общая сумма военной помощи Киеву, значительную часть которой выделили страны ЕС, составила $850 млн. Неизвестно, входят ли в эту сумму еще какие-то вооружения, но очевидно, что стоимость одной ракеты ERAM составляет не более $250 тысяч за единицу.

Ключевым выгодоприобретателем при этом, утверждает Степанов, является один из лидеров американского военно-промышленного комплекса - разработчик и поставщик ракетного вооружения RTX Corporation, а точнее, фонды, владеющие и управляющие активами RTX - Vanguard Group Inc., State Street Corp., Blackrock Inc. и другие реальные хозяева западного корпоративного сектора и самих США в частности.

Степанов напомнил про заявление Трампа о том, что "без наступления Украина победить не сможет", и одобренная Вашингтоном поставка ERAM - это еще один шаг по наращиванию наступательного потенциала Киева. "По большому счету создаются условия для нанесения высокоточных ударов с соответствующих авианосителей, которые, вероятно, тоже будут в перспективе поставляться. Утилизация стоящих на вооружении в странах ЕС F-16 продолжится, чтобы в перспективе их заменить новыми поставками F-35. Можно сделать вывод, что ERAM была специально разработана RTX Corporation именно в интересах ВСУ и создания для них дополнительных ударных возможностей с применением устаревших носителей", - сказал эксперт. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
F-16
F-35
SCALP
SM-6
Проекты
NATO
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.08 21:38
  • 10263
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.08 20:01
  • 0
Ответ на "«Морских терминаторов» России превратят в ракетные грузовики"
  • 27.08 19:49
  • 1521
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 27.08 19:18
  • 0
Ответ на "Названо оружие для борьбы с «Длинным Нептуном»"
  • 27.08 17:53
  • 58
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 27.08 16:03
  • 1
Названо оружие для борьбы с «Длинным Нептуном»
  • 27.08 16:00
  • 1
Ростех планирует выпускать по 20 самолётов Ту-214 ежегодно
  • 27.08 15:32
  • 1
Всё дальше от РФ: Армения и Великобритания договорились о стратегическом партнерстве
  • 27.08 15:27
  • 1
Вместо отставки – модернизация: литоральные корабли ВМС США вооружат дальнобойными ракетами
  • 27.08 15:24
  • 1
В строй итальянского флота введён универсальный десантный корабль Trieste
  • 27.08 15:23
  • 135
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 27.08 04:24
  • 1
Об "эпохе Петра Великого" - корабля, понятно. :)
  • 27.08 02:18
  • 1
На встрече Трампа и Путина обсуждалась покупка США российских атомных ледоколов
  • 27.08 02:04
  • 1
Венесуэла готовится к вторжению США
  • 27.08 01:53
  • 1
Мантуров назвал продуктивными переговоры России и США по космосу