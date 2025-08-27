Эксперт Степанов: НАТО начинает экономить на поставках ракет Украине

Пентагон стал понимать, что сейчас "повышенный расход дорогостоящих высокоточных систем в интересах обеспечения выживаемости киевского режима не совсем целесообразен", отметил эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Североатлантический альянс переходит на экономику войны, осознавая нецелесообразность закупки дорогих вооружений в пользу киевского режима, поэтому Украина получит ракеты, стоимость которых как минимум в восемь раз ниже, чем у поставлявшихся ранее Storm Shadow. Об этом ТАСС сказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

"Сейчас Пентагон и НАТО в целом начинают считать и понимать, что в настоящий момент повышенный расход дорогостоящих высокоточных систем в интересах обеспечения выживаемости киевского режима не совсем целесообразен. Включилась в полный рост экономика войны: британские Storm Shadow стоимостью 2 млн. евро неоправданно дороги для поддержки угасающего наступательного потенциала киевских прокси. Для этих целей и были разработаны ракеты ERAM, которые почти в восемь раз дешевле за единицу", - сказал эксперт.

Газета The Wall Street Journal ранее сообщила об одобрении администрацией США продажи для Киева 3,3 тыс. ракет воздушного базирования ERAM (Extended Range Attack Munition), которые прибудут на Украину в течение шести недель. По данным издания, общая сумма военной помощи Киеву, значительную часть которой выделили страны ЕС, составила $850 млн. Неизвестно, входят ли в эту сумму еще какие-то вооружения, но очевидно, что стоимость одной ракеты ERAM составляет не более $250 тысяч за единицу.

Ключевым выгодоприобретателем при этом, утверждает Степанов, является один из лидеров американского военно-промышленного комплекса - разработчик и поставщик ракетного вооружения RTX Corporation, а точнее, фонды, владеющие и управляющие активами RTX - Vanguard Group Inc., State Street Corp., Blackrock Inc. и другие реальные хозяева западного корпоративного сектора и самих США в частности.

Степанов напомнил про заявление Трампа о том, что "без наступления Украина победить не сможет", и одобренная Вашингтоном поставка ERAM - это еще один шаг по наращиванию наступательного потенциала Киева. "По большому счету создаются условия для нанесения высокоточных ударов с соответствующих авианосителей, которые, вероятно, тоже будут в перспективе поставляться. Утилизация стоящих на вооружении в странах ЕС F-16 продолжится, чтобы в перспективе их заменить новыми поставками F-35. Можно сделать вывод, что ERAM была специально разработана RTX Corporation именно в интересах ВСУ и создания для них дополнительных ударных возможностей с применением устаревших носителей", - сказал эксперт.