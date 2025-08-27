Войти
На Западе заявили о превосходстве китайского FK-3000 над «Панцирем»

Кадр: Natural Health Solutions / RuTube
MWM: Китайский ЗРПК FK-3000 может превзойти российский «Панцирь»

Китайский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) FK-3000 может превзойти российский ЗРПК «Панцирь» по основным характеристикам. О возможном превосходстве китайской разработки заявило издание Military Watch Magazine (MWM).

FK-3000, замеченный на репетиции парада в Пекине, похож на российский ЗРПК, который доказал свою эффективность в боевых условиях. Комплекс на шасси трехосного грузовика с бронированной кабиной вооружен автоматической пушкой калибра 30 миллиметров и ракетами. Система может нести 24 полноразмерные ракеты или 96 мини-ракет для борьбы с дронами.

«Китайская система, по-видимому, более специализирована на защите целей от беспилотников, и, поскольку это гораздо более новая разработка, созданная значительно более продвинутым оборонным сектором, ожидается, что она будет обладать более высокими эксплуатационными характеристиками», — пишут журналисты с Запада.

В июле стало известно, что российские «Панцири» начали применять новые мини-ракеты ТКБ-1055, созданные для борьбы с малоразмерными дронами. Один «Панцирь» может нести до 48 антидроновых ракет. Дальность поражения боеприпаса составляет семь километров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
КБ-1
Проекты
БПЛА
