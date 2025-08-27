Войти
ТАСС

"Зеленые" либералы Швейцарии подняли вопрос об отправке войск на Украину

479
0
0
Флаги Швейцарии и Украины
Флаги Швейцарии и Украины.
Источник изображения: topwar.ru

Депутат партии Беат Флах сообщил о подготовке соответствующего предложения для обсуждения на осенней сессии парламента

ЖЕНЕВА, 26 августа. /ТАСС/. Представители партии "зеленых" либералов Швейцарии (GLP), шестой по силе партии в парламенте, подняли вопрос об отправке швейцарских солдат на Украину. Его предстоит обсудить на осенней сессии парламента, сообщила швейцарская газета Blick.

По словам сопредседателя молодежной организации GLP Гвенаэля Рихарда, конфедерация не может ограничиваться одной только гуманитарной помощью Украине, а должна "в рамках миротворческой миссии направить войска в приграничный регион Украины". Депутат GLP Беат Флах сообщил о подготовке соответствующего предложения для обсуждения на осенней сессии парламента.

По мнению Флаха, наблюдательные миссии и патрулирование в приграничье могли бы стать частью задачи швейцарских войск. "Таким образом Швейцария внесла бы свой вклад в укрепление безопасности Европы", - полагает депутат.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о готовности около 10 стран направить свои войска на Украину в рамках возможного будущего мирного соглашения. По данным источников, 19 августа состоялось совещание европейских чиновников, на котором обсуждался конкретный план отправки британских и французских войск на Украину. Участники встречи обсуждали численность и места дислокации военных.

18 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не приемлет любые сценарии, подразумевающие размещение контингентов стран НАТО на Украине и способные привести к неконтролируемой эскалации конфликта. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Швейцария
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.08 21:38
  • 10263
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.08 20:01
  • 0
Ответ на "«Морских терминаторов» России превратят в ракетные грузовики"
  • 27.08 19:49
  • 1521
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 27.08 19:18
  • 0
Ответ на "Названо оружие для борьбы с «Длинным Нептуном»"
  • 27.08 17:53
  • 58
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 27.08 16:03
  • 1
Названо оружие для борьбы с «Длинным Нептуном»
  • 27.08 16:00
  • 1
Ростех планирует выпускать по 20 самолётов Ту-214 ежегодно
  • 27.08 15:32
  • 1
Всё дальше от РФ: Армения и Великобритания договорились о стратегическом партнерстве
  • 27.08 15:27
  • 1
Вместо отставки – модернизация: литоральные корабли ВМС США вооружат дальнобойными ракетами
  • 27.08 15:24
  • 1
В строй итальянского флота введён универсальный десантный корабль Trieste
  • 27.08 15:23
  • 135
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 27.08 04:24
  • 1
Об "эпохе Петра Великого" - корабля, понятно. :)
  • 27.08 02:18
  • 1
На встрече Трампа и Путина обсуждалась покупка США российских атомных ледоколов
  • 27.08 02:04
  • 1
Венесуэла готовится к вторжению США
  • 27.08 01:53
  • 1
Мантуров назвал продуктивными переговоры России и США по космосу