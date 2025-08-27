Войти
Названо оружие для борьбы с «Длинным Нептуном»

Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia
Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia.

Эксперт Кнутов: ЗРК «Витязь» легко уничтожит украинскую ракету «Длинный Нептун»

Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-350 «Витязь» может с легкостью уничтожить украинскую крылатую ракету «Длинный Нептун». Оружие для борьбы с ракетой назвал историк войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов в беседе с News.ru.

Он отметил, что «Длинный Нептун», который является развитием дозвуковой противокорабельной ракеты Р-360 «Нептун», способен поражать наземные цели. Эксперт подчеркнул, что российские системы ПВО неоднократно успешно перехватывали «Нептун», поэтому его модификация — это несложная цель.

«Думаю, что и "Длинный Нептун" окажется для наших систем противовоздушной обороны достаточно несложной целью и мы успешно справимся с его поражением. Лучшим образом должен работать комплекс С-350 "Витязь", который имеет максимум возможностей для уничтожения таких целей», — сказал Кнутов.

Ранее на Украине показали новую крылатую ракету неизвестной модификации. Издание Defense Express допустило, что на снимке изображен «Длинный Нептун» с дальностью 1000 километров. Ракета на полтора метра длиннее базового «Нептуна».

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
С-350 50Р6А "Витязь"
№1
27.08.2025 16:03
Насколько понял, этот ЗРК получился очень удачным, как и его морская версия "Редут" Видимо, их еще долго много не будет...
0
