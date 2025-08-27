"Танку Апокалипсиса" на базе Т-80 нашли работа в СВО

Войти
Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Технические решения, примененные в высокозащищенном транспортном средстве "Ладога", прозванном "Танком ядерного апокалипсиса", актуальны до сих. Сообщалось, что эта уникальная разработка ленинградских конструкторов 80-х годов, испытанная еще в Чернобыле, пригодилась для работы в ходе Специальной военной операции.

В принципе, понятно почему. Благодаря установке 1250-сильного газотурбинного двигателя эта хорошо защищенная машина обладает высокими скоростными и маневренными характеристиками. Так, по шоссейным дорогам она может передвигаться со скоростью 75 километров в час. Запас хода по топливу - 330 километров.

"Ладога" может брать вертикальные стенки высотой в один метр. Преодолевать рвы и форсировать в брод реки. В ней может помещаться до шести человек, то есть, получается тяжелый бронетранспортер.

Конечно, сейчас, когда в небе полно различных дронов, трудно обойтись без дополнительных решетчатых экранов или, как их еще называют, "мангалов",

Ранее мы писали, что один экземпляр демонстрируется в парке "Патриот" в Каменск-Шахтинском. Представляем сделанные тогда фотографии.

Роман Катков

