Химическая реакция: в войсках РХБЗ появились специализированные беспилотники

Аппараты ведут радиационную, химическую и биологическую разведку

В войсках появились беспилотники радиационной, химической и биологической защиты. Они ведут разведку местности, выполняют аэрозольную маскировку объектов, проводят спецобработку техники и санобработку личного состава. Эксперты отмечают, что такие аппараты дешевле и эффективнее громоздких машин на базе грузовиков, а главное — они сберегают жизни личного состава.

Как используются беспилотники в войсках РХБЗ

В войсках радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты созданы подразделения беспилотников, рассказали источники «Известий» в военном ведомстве.

Аппараты ведут РХБ-разведку, наблюдают за местностью, проводят постановку аэрозольной маскировки объектов. Также они занимаются спецобработкой техники и санобработкой личного состава.

Внедрение дронов сейчас проходит максимально интенсивно, и войска РХБЗ этот процесс не мог не затронуть, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— Дроны будут особо полезны при постановке помех и для разведки загрязнения местности, — отметил он. — Причем они позволяют сделать замеры дистанционно, не подвергая опасности людей. Немаловажно и то, что дроны гораздо дешевле традиционных машин РХБЗ. Это позволит быстро нарастить их количество в войсках. Думаю, что в самом ближайшем будущем большинство задач, свойственных войскам РХБЗ, будут решаться роботизированными системами.

Постановка дымовых и прочих завес аэрозольного типа сейчас очень важна, подчеркнул Юрий Лямин.

— БПЛА хорошо подходят для решения этой задачи, — отметил эксперт. — В дальнейшим должны появиться и наземные роботизированные платформы. Причем дроны могут прикрыть войска не только от визуального обнаружения с помощью дыма. Есть специальные аэрозольные составы, препятствующие обнаружению людей и техники с помощью тепловизоров.

Эксперт отметил, что дроны помогут сократить потери и более эффективно проводить операции — как оборонительные, так и наступательные.

Ситуация на фронте за время спецоперации изменилась, и наши войска на нее реагируют, рассказал «Известиям» эксперт в области химического и биологического оружия Олег Желтоножко.

— В эти годы произошло усиление средств оптической и радиолокационной разведки, — отметил он. — Новая техника поможет прикрыть наши подразделения от противника в этих условиях. Дымообразование — это главный способ маскировки расположения войск. Еще с древних времен для прикрытия маневра войск применялся дым от костров, войска передвигались под прикрытием тумана.

Боевые действия сейчас ведутся небольшими группами в несколько человек, напомнил эксперт.

— Такое точечное подразделение легко защитить с помощью дыма. И это не требует применения таких больших видов техники, как, допустим, машина дымообразования на базе «КамАЗа» или «Урала». С этой ролью прекрасно справятся компактные средства быстрого действия и повышенной эффективности.

Также, по словам эксперта, беспилотники будут востребованы в целях химической разведки.

— ВСУ используют новые раздражающие химические агенты, — отметил он. — такие средства используются на линии фронта. Новые БПЛА помогут четко идентифицировать тот или иной химический агент. Это повысит эффективность защиты.

Как развиваются войска беспилотных систем

Ранее «Известия» сообщали, что в войсках РХБЗ начали специальную подготовку операторов дронов. Личный состав знакомится с теорией применения и материальной частью, а также учится управлять, вести разведку и корректировку огня с помощью беспилотников. Также военнослужащие получают знания по инженерной подготовке, военной топографии и тактической медицине. В войсках заранее было подготовлено достаточное число инструкторов, способных обучать личный состав управлению различными типами БПЛА под задачи РХБ-защиты.

В войсках РХБЗ сейчас активно работают над расширением боевого функционала дронов и совершенствованием огнеметно-зажигательного вооружения. В частности, разрабатывается новый реактивный пехотный огнемет РПО-2. Элементы этого комплекса можно будет размещать на беспилотниках. Он будет особо востребован при подготовке и штурме укрепленных позиций, особенно в городских кварталах или на промышленных предприятиях.

«Известия» также сообщали, что в России может появиться первое Высшее военное училище войск беспилотных систем. Соответствующая инициатива обсуждается в Минобороны. При положительном решении училище станет первым специализированным вузом нового рода войск. Планируется, что вуз примет первых курсантов к 1 сентября 2027 года.

В конце 2024 года глава Минобороны Андрей Белоусов объявил о создании войск беспилотных систем как отдельного рода войск. Их формирование должно завершиться в III квартале 2025-го. Белоусов тогда отметил, что массовое применение беспилотников стало самым значимым прорывом в тактике подразделений ВС России. По данным министра, российские войска ежесуточно применяют более 3,5 тыс. беспилотников, и этот показатель растет.

В апреле президент РФ Владимир Путин сообщил, что в прошлом году войска получили более 1,5 млн беспилотников. Ежедневно на передовую направлялось около 4 тыс. FPV-дронов.

С начала спецоперации Россия активно развивает производство беспилотников и насыщает ими войска. В артиллерийских бригадах сформированы разведывательно-ударные дивизионы БПЛА. На их вооружении стоит линейка дронов и барражирующих боеприпасов. При помощи этих систем артиллеристы находят и уничтожают вражеские орудия, самоходные артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня, комплексы ПВО и личный состав как на линии боевого соприкосновения, так и в тылу противника. Дроны ведут результативную охоту за расчетами вражеских БПЛА, причем они успешно работают по целям, прикрытым средствами радиоэлектронной борьбы.

