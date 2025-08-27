Войти
Химическая реакция: в войсках РХБЗ появились специализированные беспилотники

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Аппараты ведут радиационную, химическую и биологическую разведку

В войсках появились беспилотники радиационной, химической и биологической защиты. Они ведут разведку местности, выполняют аэрозольную маскировку объектов, проводят спецобработку техники и санобработку личного состава. Эксперты отмечают, что такие аппараты дешевле и эффективнее громоздких машин на базе грузовиков, а главное — они сберегают жизни личного состава.

Как используются беспилотники в войсках РХБЗ

В войсках радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты созданы подразделения беспилотников, рассказали источники «Известий» в военном ведомстве.

Аппараты ведут РХБ-разведку, наблюдают за местностью, проводят постановку аэрозольной маскировки объектов. Также они занимаются спецобработкой техники и санобработкой личного состава.

Фото: РИА Новости/Саид Царнаев

Источник изображения: iz.ru

Внедрение дронов сейчас проходит максимально интенсивно, и войска РХБЗ этот процесс не мог не затронуть, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— Дроны будут особо полезны при постановке помех и для разведки загрязнения местности, — отметил он. — Причем они позволяют сделать замеры дистанционно, не подвергая опасности людей. Немаловажно и то, что дроны гораздо дешевле традиционных машин РХБЗ. Это позволит быстро нарастить их количество в войсках. Думаю, что в самом ближайшем будущем большинство задач, свойственных войскам РХБЗ, будут решаться роботизированными системами.

Постановка дымовых и прочих завес аэрозольного типа сейчас очень важна, подчеркнул Юрий Лямин.

— БПЛА хорошо подходят для решения этой задачи, — отметил эксперт. — В дальнейшим должны появиться и наземные роботизированные платформы. Причем дроны могут прикрыть войска не только от визуального обнаружения с помощью дыма. Есть специальные аэрозольные составы, препятствующие обнаружению людей и техники с помощью тепловизоров.

Эксперт отметил, что дроны помогут сократить потери и более эффективно проводить операции — как оборонительные, так и наступательные.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Источник изображения: iz.ru

Ситуация на фронте за время спецоперации изменилась, и наши войска на нее реагируют, рассказал «Известиям» эксперт в области химического и биологического оружия Олег Желтоножко.

— В эти годы произошло усиление средств оптической и радиолокационной разведки, — отметил он. — Новая техника поможет прикрыть наши подразделения от противника в этих условиях. Дымообразование — это главный способ маскировки расположения войск. Еще с древних времен для прикрытия маневра войск применялся дым от костров, войска передвигались под прикрытием тумана.

Боевые действия сейчас ведутся небольшими группами в несколько человек, напомнил эксперт.

— Такое точечное подразделение легко защитить с помощью дыма. И это не требует применения таких больших видов техники, как, допустим, машина дымообразования на базе «КамАЗа» или «Урала». С этой ролью прекрасно справятся компактные средства быстрого действия и повышенной эффективности.

Также, по словам эксперта, беспилотники будут востребованы в целях химической разведки.

Фото: РИА Новости/Александр Мельников

Источник изображения: iz.ru

— ВСУ используют новые раздражающие химические агенты, — отметил он. — такие средства используются на линии фронта. Новые БПЛА помогут четко идентифицировать тот или иной химический агент. Это повысит эффективность защиты.

Как развиваются войска беспилотных систем

Ранее «Известия» сообщали, что в войсках РХБЗ начали специальную подготовку операторов дронов. Личный состав знакомится с теорией применения и материальной частью, а также учится управлять, вести разведку и корректировку огня с помощью беспилотников. Также военнослужащие получают знания по инженерной подготовке, военной топографии и тактической медицине. В войсках заранее было подготовлено достаточное число инструкторов, способных обучать личный состав управлению различными типами БПЛА под задачи РХБ-защиты.

В войсках РХБЗ сейчас активно работают над расширением боевого функционала дронов и совершенствованием огнеметно-зажигательного вооружения. В частности, разрабатывается новый реактивный пехотный огнемет РПО-2. Элементы этого комплекса можно будет размещать на беспилотниках. Он будет особо востребован при подготовке и штурме укрепленных позиций, особенно в городских кварталах или на промышленных предприятиях.

«Известия» также сообщали, что в России может появиться первое Высшее военное училище войск беспилотных систем. Соответствующая инициатива обсуждается в Минобороны. При положительном решении училище станет первым специализированным вузом нового рода войск. Планируется, что вуз примет первых курсантов к 1 сентября 2027 года.

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

Источник изображения: iz.ru

В конце 2024 года глава Минобороны Андрей Белоусов объявил о создании войск беспилотных систем как отдельного рода войск. Их формирование должно завершиться в III квартале 2025-го. Белоусов тогда отметил, что массовое применение беспилотников стало самым значимым прорывом в тактике подразделений ВС России. По данным министра, российские войска ежесуточно применяют более 3,5 тыс. беспилотников, и этот показатель растет.

В апреле президент РФ Владимир Путин сообщил, что в прошлом году войска получили более 1,5 млн беспилотников. Ежедневно на передовую направлялось около 4 тыс. FPV-дронов.

С начала спецоперации Россия активно развивает производство беспилотников и насыщает ими войска. В артиллерийских бригадах сформированы разведывательно-ударные дивизионы БПЛА. На их вооружении стоит линейка дронов и барражирующих боеприпасов. При помощи этих систем артиллеристы находят и уничтожают вражеские орудия, самоходные артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня, комплексы ПВО и личный состав как на линии боевого соприкосновения, так и в тылу противника. Дроны ведут результативную охоту за расчетами вражеских БПЛА, причем они успешно работают по целям, прикрытым средствами радиоэлектронной борьбы.


Роман Крецул

Богдан Степовой

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
ЯО
