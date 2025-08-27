Инженер Кондратьев: дроны-матки могут незаметно преодолеть большие расстояния

Основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев рассказал, что российские дроны-матки способны незаметно преодолевать большие расстояния и поражать цели ВСУ в Харькове, Сумах и Запорожье.

В беседе с aif.ru в понедельник, 25 августа, эксперт пояснил, что у FPV-дронов ограниченный радиус действия, и они уязвимы для средств РЭБ на линии фронта. Эту проблему решает дрон-матка: к нему крепятся FPV-дроны, и, двигаясь на большой высоте и скорости, он пересекает линию соприкосновения, заходит в тыл противника и сбрасывает дроны.

По словам Кондратьева, дрон-матка также выполняет роль ретранслятора каналов управления и видеосигнала. Благодаря схеме «оператор — матка — дрон» и обратной связи система работает значительно эффективнее.

Ранее в этот день Минобороны России показало работу FPV-дронов центра «Рубикон», которые поразили технику ВСУ, средства связи и РЭБ, укрытия и пункты дислокации личного состава, пишет RT.

24 августа сообщалось, что расчеты ствольной артиллерии группировки войск «Восток» уничтожили миномет и пункты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР).

