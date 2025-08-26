Европа боится Трампа и Путина (Al Jazeera, Катар)

Президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в образовательном центре Сириус после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 19 мая 2025 года.

Al Jazeera: фундамент мира на Украине определит вектор отношений России и Европы

Саммит на Аляске определил новый расклад сил: ключевые решения по безопасности в Европе теперь принимаются Вашингтоном и Москвой, пишет Al Jazeera. ЕС, оказавшийся "на обочине переговоров", вынужден признать возросшее влияние России: без этого не построить прочного фундамента для разрешения украинского кризиса.

Яхья Алам (يحيى عالم)

Геополитическая ситуация в Европе претерпевает значительные изменения из-за российско-украинского конфликта. Последствия не ограничиваются только отношениями между Россией и Европой или оценкой текущих результатов конфликта с точки зрения потерь и приобретений. Они также включают отход от правил, которые регулировали отношения и поддерживали баланс сил в международной системе со времен Второй мировой войны.

Есть вероятность создания новых геополитических карт и балансов сил в Европе. Кроме того, в ходе любого процесса урегулирования будут учитываться потенциальные угрозы, которые может представлять новая ситуация на Украине, особенно в свете недавнего давления, оказываемого США как на Россию, так и на Европу.

Это объясняет растущую обеспокоенность европейцев, которая наблюдается в последнее время в связи с активизацией контактов между США и Россией. Они также обеспокоены тем, как договоренности, достигнутые на саммите на Аляске, могут повлиять на ожидаемое мирное соглашение.

Проблемы европейской безопасности

В преддверии саммита Трампа и Путина, который состоялся 15 августа 2025 года, европейская и западная дипломатия проявляла большую активность. Ожидания от первой прямой встречи лидеров США и России с начала конфликта между Москвой и Киевом были очень высокими.

Эти ожидания вызвали серьезную обеспокоенность как на Украине, так и в Европе, что нашло отражение в заявлениях и позициях европейских лидеров, которые были озвучены во время видеоконференции с участием европейских лидеров, генерального секретаря НАТО и президента США Дональда Трампа.

Встреча, которая прошла за два дня до саммита на Аляске или после него в Белом доме между Трампом и европейскими лидерами, продемонстрировала глубокую обеспокоенность Европы ситуацией на Украине. Европейские страны серьезно опасаются, как сложившаяся обстановка может сказаться на их национальной безопасности, на геополитическом балансе сил и на будущем Европы в целом.

Любая потенциальная сделка, не учитывающая требования Европы по защите ее стратегических интересов в регионе, будет представлять собой угрозу в будущем. Это особенно актуально, учитывая, что отношения между Москвой и европейскими странами практически полностью разрушены из-за кризиса, который поставил Европу на грань открытого конфликта с Россией.

Встреча, организованная канцлером Германии Фридрихом Мерцем перед саммитом [на Аляске], была направлена на поддержку Украины и ее требований за столом переговоров. Во время этой встречи предпринимались попытки убедить Трампа в правоте взглядов, которые разделяют Европа и Украина.

Саммит [на Аляске] стал встречей между президентами России и США. Однако его итоги напрямую затронули Европу и Украину. Лидеры ЕС убеждены, что президент Трамп не должен игнорировать требования Евросоюза, учитывая, что альянс частично удовлетворил его запросы, касающиеся увеличения оборонного бюджета НАТО и заключения торгового соглашения. Все это было сделано для того, чтобы сохранить единство союза между ЕС и США.

Это означает, что в любом диалоге между Трампом и Путиным должны учитываться и европейские интересы, даже если они не обсуждаются на переговорах. Наблюдатели считают, что встреча лидеров ЕС с Трампом перед саммитом [на Аляске] была предпринята с целью предотвратить любую сделку, которая могла бы нанести вред интересам Европы. Это особенно важно, учитывая, что Трамп является человеком, принимающим решения.

Однако это не отменяет того факта, что между Европой и Россией существует политический конфликт, а также непрямое противостояние на территории Украины. Это представляет собой серьезную проблему, учитывая геополитические изменения, вызванные боевыми действиями в этой стране, и потенциальные угрозы безопасности, которые могут возникнуть в будущем.

Прежде чем анализировать этот аспект геополитического влияния и его будущие перспективы, необходимо понять опасения и взгляды европейцев на российско-украинский конфликт. Это имеет ключевое значение для понимания дипломатических дискуссий, связанных с двусторонним саммитом, прогнозом результатов переговоров между Украиной и Россией, а также позицией Европы по поводу потенциального конфликта или переговоров в будущем.

В ходе беседы с Трампом европейские лидеры и генеральный секретарь НАТО подчеркнули следующее:

1. Не стоит недооценивать роль президента России Владимира Путина на саммите на Аляске. Это, по сути, отражает точку зрения Европы о том, что Трамп испытывает чрезмерную неуверенность в связи с украинским кризисом и возможностями его разрешения.

Трамп оказался заложником своей непомерной уверенности в том, что он способен установить мир на Украине в течение одного дня или в ходе разговора с президентом Путиным. Однако он не смог этого сделать из-за своего стремления упростить сложные политические и стратегические аспекты конфликта. В результате в последние месяцы его отношения с президентом России стали напряженными.

Эта напряженность оказалась полезной как для Киева, так и для Европы. В ходе переговоров и встреч, предшествовавших саммиту, между США, Европой и Украиной было достигнуто практически полное взаимопонимание.

2. Переход крупных городов Донбасса под контроль России может помочь Путину быстро установить контроль над Киевом.

3. Решение о территориальных уступках остается за Киевом. Этот вопрос должен быть рассмотрен на следующих переговорах между президентами России и Украины. Это включает в себя вопрос о юридическом непризнании территорий, освобожденных Москвой. Именно в этом направлении будут развиваться переговоры после саммита.

4. Прекращение огня должно стать основой любого ожидаемого соглашения. Украина также нуждается в гарантиях безопасности от Соединенных Штатов.

Когда европейские лидеры направлялись в Белый дом, чтобы встретиться с Трампом после саммита, европейские СМИ обсуждали прием российского президента на красной дорожке, анализируя его символический и политический подтекст. Они рассматривали это событие как возможность для России вернуться на международную арену через Украину.

Не стоит игнорировать исторические предпосылки, которые лежат в основе амбиций российского лидера. Также важно учитывать вопросы безопасности и геополитики, которые напрямую затрагивают Европу, особенно Восточную. Кроме того, саммит продемонстрировал, что президент Путин находится на одном уровне с Трампом. Он не смог достичь практических целей и не привел к прекращению огня. Напротив, он был унизительным для Европы, как отмечалось в статье немецкой газеты Der Spiegel: "Путин побеждает, а Европа наблюдает... наблюдает за переговорами издалека, отстаивая свои интересы".

Европейские лидеры, стремясь наладить отношения с Трампом и понять его подход к решению кризиса, выбрали тактику лести и заискивания. Тем не менее, хотя саммит и не смог полностью удовлетворить их требования и не привел к немедленному прекращению огня, он все же стал важным шагом на пути к мирным переговорам. Как отметил канцлер Германии, это событие стало позитивным прорывом, который превзошел все ожидания.

Тем не менее, несмотря на позитивный настрой, необходимо сохранять осторожность, так как сложность переговоров и острые разногласия указывают на то, что мир может оказаться хрупким и недолговечным. Возможно, заявление президента Франции о том, что Россия представляет собой "хищного монстра", угрожающего Европе из-за своих военных расходов, превышающих 40%, свидетельствует о том, что в долгосрочной перспективе между европейцами и россиянами не может быть доверия. Однако в ближайшем будущем, несмотря на хрупкий мир и осторожный европейский оптимизм, можно заметить следующее:

Реальность такова, что у Европы нет эффективных и влиятельных инструментов, чтобы заставить Россию пойти на уступки ради "справедливого мира", как его называет украинский президент.

С 2022 года были применены все доступные способы давления на Россию. В связи с этим любое решение о предоставлении Киеву современного вооружения становится рискованным. В прошлом такие действия сопровождались угрозами прямого конфликта. Однако их ценность будет напрямую зависеть от гарантий безопасности для Украины. Это особенно важно, учитывая, что президент Трамп выступает категорически против прямого военного вмешательства США в украинский конфликт.

Для Трампа на первом месте стоит экономическая выгода. Он не разделяет обеспокоенность Европы по поводу безопасности, в частности, касательно ситуации на Украине.

С самого начала специальной военной операции (СВО) президент России не скрывал своих целей. Однако развитие конфликта открыло новые горизонты, продемонстрировав Европе иную реальность.

Противостояние между Западом и Россией, которое можно описать как "игру с нулевой суммой", не позволяло Москве в полной мере продемонстрировать свои геополитические амбиции в Европе. Однако после возвращения Дональда Трампа в Белый дом эти стремления стали более явными. Дональд Трамп проявил свой индивидуальный подход к разрешению конфликтов и поиску новых решений, которые не рассматривались во время правления его предшественника Джо Байдена.

Однако, несмотря на политическую активность и попытки наладить диалог, последствия военного конфликта не уменьшились, а противоречия между Россией и Западом, особенно в Европе, стали более явными. Европа воспринимает действия России как серьезную угрозу для будущего всего континента. Она убеждена, что даже если Москва одержит победу, война не остановится у границ Киева, несмотря на возможные уступки.

Это объясняет, почему между Европой и Трампом возникли разногласия по поводу Украины. Эти разногласия отражают сдержанный оптимизм относительно перспектив мира.

Кроме того, эскалация конфликта между Россией и Украиной и нарушение ранее определенных "красных линий", могут стать причиной начала нового этапа противостояния.

Несмотря на то, что взгляды Трампа и европейских лидеров на российско-украинский конфликт расходятся, это не помешало Европе активно участвовать в переговорах и одновременно оказывать военную поддержку Киеву. Можно предположить, что именно военный аспект станет основой будущих гарантий безопасности.

Разрыв отношений с Москвой стал серьезным экономическим испытанием как для Европы, так и для самой России, что отразилось на всем регионе и на мировой экономике в целом. Он также имел значительные политические последствия.

В связи с отсутствием политического диалога между Россией и Европой возникают опасения, что напряженность может перерасти в прямое военное противостояние. Более того, из-за отсутствия каналов для диалога Европа ограничена в своих возможностях, в том числе в использовании тех, которые предлагает Трамп, но которые идут вразрез с интересами европейцев.

Таким образом, возобновление переговоров на принципах, лежащих в основе политических и торговых соглашений, подписанных президентом Трампом, может стать немедленным решением проблемы. Однако многолетний конфликт, по сути, "заложил мины" в российско-европейские отношения. История и постоянно меняющийся баланс сил в мире диктуют необходимость разработки сложных мер, которые будут учитывать новые условия. Это позволит избежать прямой конфронтации в будущем и сохранить хрупкий мир.

Заключение

В заключение хочу подчеркнуть, что европейцы не стремятся изменить сложившийся статус-кво на территории Украины. Будущее страны во многом будет зависеть от реальных последствий конфликта. Они могут сформировать контуры нового геополитического конфликта, который, в свою очередь, способен вызвать длительную напряженность в Восточной Европе.

Именно поэтому Европа сегодня оказывает давление, чтобы избежать будущих конфликтов. Путин, руководствуясь историческими и национальными ценностями России, стремится исправить дисбалансы XX века, которые, по его мнению, нанесли ущерб его стране. Это означает, что любой ожидаемый мир, если он не будет основан на прочном фундаменте, будет хрупким и не сможет сдержать текущий кризис.

В будущем конфликт может обостриться, если текущие переговоры приведут к нарушению баланса сил и изменениям, которые нанесут ущерб Европейскому союзу. Это объясняет возросшую милитаризацию в Европе, стратегии, разработанные Европейским союзом до 2030 года, а также значительные расходы на оборону в России.

Следовательно, фундамент, на котором строится нынешний мир на Украине, определит вектор будущих отношений между Европой и Россией.