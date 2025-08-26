Войти
Китайские исследователи в области обороны представили революционную систему передачи данных

Флаг КНР
Флаг КНР.
Источник изображения: Юрий Смитюк/ ТАСС

Разработка может значительно опередить НАТО в области военной связи и изменить баланс военной мощи в пользу высокоскоростных боевых действий

Разработанная с учётом экстремальных требований крупномасштабных гиперзвуковых боевых действий, где самолёты проносятся по небу на скорости 5 Махов, а ракеты летят со скоростью 11 Махов, новая сеть обеспечивает точность синхронизации времени в пределах пяти наносекунд, что на два порядка превышает производительность флагманской системы НАТО Link 16.

Эта технология, разработанная корпорацией China Electronics Technology Group (CETC), обеспечивает безопасную координацию в режиме реального времени между гиперзвуковыми платформами, наземными командными центрами, радиолокационными сетями, военно-морскими флотами и спутниковой разведкой — несмотря на огромные технические трудности, связанные с высокими скоростями и быстро меняющейся геометрией.

Эксперты заявили, что это нововведение может ознаменовать собой стратегический сдвиг: от изолированных гиперзвуковых прорывов к полностью сетевой, кооперативной ударной экосистеме. Без эквивалентных возможностей западные военные могут остаться «слепыми во времени», неспособными реагировать на скоординированные гиперзвуковые рои, действующие с хирургической точностью.

По словам экспертов, в то время как Китай готовится представить свои самые передовые системы на предстоящем военном параде, последствия для глобальной оборонной динамики будут как глубокими, так и неотложными.

Новый канал передачи данных решает важнейшую проблему гиперзвуковой войны: при относительных скоростях, которые могут превышать 4 км (2,4 мили) в секунду, даже ничтожно малые ошибки синхронизации могут привести к просчетам цели на уровне километра.

