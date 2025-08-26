Войти
Lenta.ru

В России рассказали о танковом тягаче для эвакуации «Боингов»

546
0
+1
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости.

«УВЗ»: Бронемашина БРЭМ-1М способна стащить с грунта авиалайнер

Бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1М, которая создана для эвакуации танков, способна стащить с грунта авиалайнер Boeing («Боинг»). О необычной задаче машины рассказал концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) в Telegram.

Отмечается, что демилитаризованную бронемашину приобрел российский аэропорт Домодедово.

«Представьте: Boeing выкатился за пределы взлетной полосы и застрял в грязи. Как его спасать? Оказалось, что лучший инструмент для этого не какой-нибудь суперсовременный тягач, а... наша БРЭМ-1М! Именно она оказалась единственным тягачом, способным стащить с грунта застрявший авиалайнер», — говорится в сообщении.

БРЭМ-1М на шасси танка Т-90 предназначена для эвакуации и ремонта техники в полевых условиях. Машина с двигателем мощностью 1000 лошадиных сил оснащена краном, бульдозером-сошником и тяговой лебедкой.

Ранее в августе в госкорпорации «Ростех» сообщили, что оснащенная мощным двигателем БРЭМ-1М способна вытаскивать технику из болот.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БРЭМ-1
Т-90 "Владимир"
Компании
Boeing
Ростех
Уралвагонзавод
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.08 00:08
  • 10255
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.08 23:27
  • 0
Об "эпохе Петра Великого" - корабля, понятно. :)
  • 26.08 22:27
  • 0
Комментарий к "Впритык к восточным флангам НАТО: Белоруссия планирует оснастить ракетную артиллерию ядерными боеголовками (Military Watch Magazine, США)"
  • 26.08 21:18
  • 1517
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 26.08 21:15
  • 0
О преемственности и "разрывности" военного строительства СССР и "путинской" "РФ
  • 26.08 21:03
  • 134
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 26.08 18:41
  • 2
Эпоха «Петра Великого»: какая судьба ждет крупнейший атомный крейсер России
  • 26.08 11:42
  • 2
Сергей Чемезов: потолок у нашей "оборонки" еще очень высокий
  • 26.08 09:13
  • 2
Впритык к восточным флангам НАТО: Белоруссия планирует оснастить ракетную артиллерию ядерными боеголовками (Military Watch Magazine, США)
  • 26.08 05:36
  • 1
"Сход со сцены" крупных боевых кораблей.
  • 26.08 01:52
  • 1
Секретные документы девяностых: насколько близка была Россия к членству в НАТО? (Der Spiegel, Германия)
  • 26.08 01:33
  • 1
Путин проинформировал Пезешкиана об итогах саммита с США в Анкоридже
  • 25.08 20:41
  • 0
Ответ на "Три полноценных дивизиона С-400 на борту: почему новый российский крейсер такой зверь по части ПВО? (Military Watch Magazine, США)"
  • 25.08 19:41
  • 0
Ответ на "Почему новейший фрегат российского ВМФ не дает американским стратегам спать по ночам (The National Interest, США)"
  • 25.08 18:15
  • 0
Ответ на "Срочный корпус: Россия завершает модернизацию пяти атомных подлодок"