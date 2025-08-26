Войти
Lenta.ru

«Калашников» изготовит опоры для «охотников за дронами»

530
0
+1
Фото: АО «Концерн «Калашников»
Фото: АО «Концерн «Калашников».

«Калашников» изготовит тактические опоры для зенитных пулеметов

Концерн «Калашников» заключил контракт на изготовление партии тактических опор для зенитных пулеметов и другого оружия «охотников за дронами». Подставки будут использовать для защиты объектов крупной российской компании топливно-энергетического комплекса, сообщил производитель.

«Изделия будут изготовлены и переданы заказчику в полном объеме до конца текущего года. Опоры прошли испытания в зоне спецоперации и получили высокую оценку военнослужащих. Тактическая опора разработана в конструкторско-технологическом центре предприятия по запросу силовых ведомств», — говорится в сообщении.

Опора состоит из складной телескопической треноги с подвижным верхним станком и открытого механического прицела. Также изделие позволяет устанавливать оптико-электронные прицельные приспособления. Различные модификации станков позволяют нести один или два пулемета Калашникова (ПКМ, ПКТ), Дегтярева (ДПМ), либо автоматы Калашникова (АК). Изделие весит от 15 до 38 килограммов.

Оружие на опоре позволяет поражать малоразмерные дроны на дистанции до 300 метров. Дальность поражения живой силы составляет 1000 метров.

В мае в зоне СВО заметили доработанный многоствольный пулемет ГШГ, который используют для борьбы с дронами. Скорострельный пулемет получил тепловизионный прицел с дисплеем.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
АК-74 "Калашников"
ПКМ
Компании
Концерн Калашников
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.08 00:08
  • 10255
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.08 23:27
  • 0
Об "эпохе Петра Великого" - корабля, понятно. :)
  • 26.08 22:27
  • 0
Комментарий к "Впритык к восточным флангам НАТО: Белоруссия планирует оснастить ракетную артиллерию ядерными боеголовками (Military Watch Magazine, США)"
  • 26.08 21:18
  • 1517
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 26.08 21:15
  • 0
О преемственности и "разрывности" военного строительства СССР и "путинской" "РФ
  • 26.08 21:03
  • 134
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 26.08 18:41
  • 2
Эпоха «Петра Великого»: какая судьба ждет крупнейший атомный крейсер России
  • 26.08 11:42
  • 2
Сергей Чемезов: потолок у нашей "оборонки" еще очень высокий
  • 26.08 09:13
  • 2
Впритык к восточным флангам НАТО: Белоруссия планирует оснастить ракетную артиллерию ядерными боеголовками (Military Watch Magazine, США)
  • 26.08 05:36
  • 1
"Сход со сцены" крупных боевых кораблей.
  • 26.08 01:52
  • 1
Секретные документы девяностых: насколько близка была Россия к членству в НАТО? (Der Spiegel, Германия)
  • 26.08 01:33
  • 1
Путин проинформировал Пезешкиана об итогах саммита с США в Анкоридже
  • 25.08 20:41
  • 0
Ответ на "Три полноценных дивизиона С-400 на борту: почему новый российский крейсер такой зверь по части ПВО? (Military Watch Magazine, США)"
  • 25.08 19:41
  • 0
Ответ на "Почему новейший фрегат российского ВМФ не дает американским стратегам спать по ночам (The National Interest, США)"
  • 25.08 18:15
  • 0
Ответ на "Срочный корпус: Россия завершает модернизацию пяти атомных подлодок"