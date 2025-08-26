Войти
Минобороны Литвы получило новую партию ПТУР "Спайк LR" для ББМ "Боксер"

Пуск ракеты SPIKE LR2
Пуск ракеты SPIKE LR2.
Источник изображения: rafael.co.il

ЦАМТО, 25 августа. МНО Литвы сообщило о продолжении модернизации вооруженных сил страны с приоритетным вниманием сферам противовоздушной и противотанковой обороны.

В рамках данных усилий ВС Литвы передана новая партия противотанковых ракет "Спайк LR2" общей стоимостью 6 млн. евро.

Как заявила министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене, "модернизируя ВС страны, власти Литвы обеспечивают сдерживание вооруженных сил противника от вторжения на ее территорию".

В составе Вооруженных сил Литвы ракеты "Спайк LR2" интегрированы на боевые машины пехоты "Вилкас", обеспечивая повышение их огневой мощи.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2017 года Агентство поддержки и закупок НАТО подписало с Организацией по сотрудничеству в области вооружений (OCCAR – Organisation Conjointe de Cooperation en Matiere d'Armement) соглашение о гарантированном уровне обслуживания, предусматривающее поставку боеприпасов и ракет для ББМ "Боксер" Вооруженных сил Литвы. Поставки ПТУР "Спайк" были выполнены несколькими партиями в течение 2018-2021 гг.

Адаптированная под требования ВС Литвы бронемашина "Боксер" носит национальное обозначение "Вилкас" (Vilkas). Она вооружена ДУМВ "Самсон" Mk.2 израильской компании Rafael Advanced Defense Systems с 30-мм автоматической пушкой MK-44S, спаренным с ней 7,62-мм пулеметом и пусковой установкой с двумя ПТУР "Спайк-LR".

"Спайк-LR2" – это многоцелевая ракета 5-го поколения, оснащенная тандемной противотанковой кумулятивной или многоцелевой боевой частью, и предназначенная для поражения танков, бронетехники, инженерных сооружений и других важных целей. Дальность стрельбы ПТУР при пуске с наземных пусковых установок составляет 5,5 км.

