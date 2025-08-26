Войти
Враг опубликовал первые изображения предположительно своей новой ракеты «Длинный Нептун»

Источник изображения: topwar.ru

Вчера, 24 августа, в честь так называемого Дня независимости на Украине один из вражеских порталов опубликовал видео, на котором была продемонстрирована новейшая ракета.

Стоит отметить, что на самом боеприпасе никаких опознавательных знаков не было, кроме названия опубликовавшего его государственного портала «Зброя». Между тем, далее в видео демонстрировались пуски противокорабельных ракет «Нептун», что дало экспертам основание полагать, что широкой публике была представлена новая модификация этого вооружения.

Источник изображения: topwar.ru

Напомним, что ещё весной текущего года противник сообщал о прохождении испытаний якобы полностью украинской крылатой ракеты «Длинный Нептун», которая способна поражать наземные цели на расстоянии до 1000 км.

По некоторым данным, новый боеприпас оказался длиннее предшественника на 1,5 метра и шире в диаметре на 12 см.

Дополнительным аргументом для ряда экспертов заявлять о том, что на видео засветился именно «Длинный Нептун», стало Х-образное оперение ракеты, аналогичное первой версии.

Стоит отметить, что буквально недавно режим Зеленского заявлял о скорой поставке в войска ещё одного якобы украинского боеприпаса дальнего поражения – ракеты «Фламинго». Кроме того, буквально на днях администрация Трампа одобрила поставки Украине более 3000 ракет воздушного базирования ERAM, способных доставать на расстояние от 250 до 450 км.

