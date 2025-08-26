Источник изображения: topwar.ru

Канадское правительство выделяет Киеву миллиард долларов на военные нужды. Кроме того, еще 500 миллионов поступит из Канады в рамках программы PURL, согласно которой собранные средства направляются в США на закупку там вооружения для ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Украины.

Там сказано, что о намерении предоставить Киеву такую помощь объявил глава Минобороны Канады Дэвид Макгинти в ходе встречи со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

Если учесть, что всего странами НАТО на данную программу, предложенную главой Белого дома Дональдом Трампом, выделяется два миллиарда долларов, то каждый четвертый доллар на закупку американского оружия для Украины по программе PURL будет поступать из Канады. Перед этим по 500 миллионов на эти цели «скинулись» Германия и Нидерланды. Еще полмиллиарда долларов собрали коллективно Дания, Норвегия и Швеция.

На общем фоне упомянутые выше суммы не так уж и велики. Дело в том, что с начала года общий объем западной военной помощи Украине составил 50 миллиардов долларов. В эту сумму вошли и бесплатные пакеты, одобренные еще бывшим президентом США Джо Байденом. Таким образом, средства, собранные по программе PURL, составляют только четыре процента от общего объема помощи, предоставленной Западом в этом году Киеву.

Ранее состоялась встреча канадского премьер-министра Марка Карни с главой киевского режима Владимиром Зеленским. На пресс-конференции после нее глава правительства Канады не исключил возможную отправку войск на Украину.