Обеспечение объекта автономным электроснабжением – критически важная задача для строительных компаний, промышленных предприятий и организаторов крупных выездных мероприятий. Зачастую аренда генератора оказывается более экономически рентабельным решением, чем его покупка. Этот подход позволяет компаниям оптимизировать свои капитальные затраты и операционные расходы, предоставляя доступ к надёжному энергогенерирующему оборудованию.

Когда выгодна аренда ДГУ

Сравнение с покупкой

Приобретение дизель-генераторной установки (ДГУ) является крупной капитальной инвестицией. Например, средняя стоимость новой ДГУ мощностью 100 кВт может достигать 1,5 млн. руб., а ежемесячная аренда генератора аналогичной мощности составляет около 60-80 тыс. руб. Для проектов, продолжительность которых не превышает 6-12 месяцев, аренда позволяет сократить расходы на энергоснабжение до 40%. Основные экономические преимущества аренды – это:

отсутствие капитальных затрат – освобождаются финансовые ресурсы для инвестирования в основную деятельность компании, а также исключаются затраты на амортизацию оборудования;

снижение операционных расходов – все затраты на плановое техническое обслуживание, ремонт и обеспечение запасными частями включены в арендную плату и ложатся на арендодателя;

гибкость системы энергогенерирования – всегда есть возможность оперативно заменить оборудование при изменении потребностей в мощности или условий эксплуатации, например, при переходе на другой тип работ.

Типовые ситуации для временного использования

Аренда генератора является оптимальным выбором для следующих задач:

строительство – обеспечение электроэнергией строящихся объектов (коттеджные посёлки, высотные жилые комплексы) до их подключения к централизованным сетям;

резервное электроснабжение – использование ДГУ в качестве основного или резервного источника питания для критически важной инфраструктуры (центры обработки данных, медицинские учреждения, банковские учреждения);

массовые мероприятия – организация концертов, спортивных соревнований, выставок, где требуется временное энергоснабжение звукового, светового и сценического оборудования;

промышленные объекты – обеспечение энергией заводов и производственных площадок при проведении плановых или внеплановых ремонтных работ на стационарных подстанциях.

Как подобрать оборудование

Расчет необходимой мощности

Точный расчёт требуемой мощности – ключевой этап при покупке энергогенерирующего оборудования. Неправильный выбор может привести как к переплате за избыточную мощность, так и к поломке оборудования из-за перегрузок. Вот, что обязательно нужно учитывать:

Величину суммарной мощности – следует корректно рассчитать общую мощность всей техники, которая будет работать одновременно. Следует учитывать как активную (кВт), так и полную (кВА) мощность.

Пусковые токи – важно не забывать о высоких пусковых токах (в 3-7 раз выше номинальных) индуктивных нагрузок, таких как электродвигатели, компрессоры и насосы.

Запас мощности – рекомендуется покупать ДГУ с резервом мощности не менее 20-30% от пиковой нагрузки. Это обеспечивает стабильность работы, исключит перегрузки, особенно при пуске мощных потребителей.

Популярные модели от 20 кВт до 2 МВт

На рынке есть большой выбор моделей ДГУ, различающихся по мощности и назначению. Их выбирают в зависимости от реализуемого проекта.

Малый класс (20–100 кВт). Используются для небольших строительных площадок, выездных мероприятий, мобильных мастерских. Такие ДГУ оснащены надёжными двигателями Perkins или Kubota.

Средний класс (100–500 кВт). Применяются на строительных объектах, в торговых центрах, на небольших промышленных предприятиях. В этом сегменте востребованы установки на базе двигателей Cummins и John Deere. Многие модели этого класса поставляются в шумозащитных кожухах.

Крупный класс (500 кВт – 2 МВт). Используются для обеспечения электроэнергией крупных производственных комплексов, нефтеперерабатывающих заводов, жилых микрорайонов. В этом классе популярны мощные установки на базе двигателей Volvo Penta, Doosan и Scania.

Практические аспекты

Средние цены на аренду в 2025 году

Стоимость аренды генератора зависит от мощности, срока аренды и дополнительных услуг (доставка, монтаж, топливо). Ориентировочные ценники на 2025 год (ежемесячная аренда, без учёта топлива и доставки):

ДГУ мощностью 50 кВт: 45–60 тыс. руб.;

100 кВт: 60–80 тыс. руб.;

200 кВт: 100–140 тыс. руб.;

500 кВт: от 250 тыс. руб.

Стоимость доставки по городу обычно составляет от 5 до 15 тыс. руб. в одну сторону, а услуги оператора составляют от 300 до 500 руб. в час.

Что проверить в договоре

Перед подписанием договора аренды генератора, его следует тщательно изучить. Чтобы избежать непредвиденных расходов, необходимо обратить внимание на следующие пункты: