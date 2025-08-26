Войти
«Ростех»: Первый Су-57Э поставят иностранному заказчику в ближайшее время

600
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Российский истребитель пятого поколения Су-57Э готов к передаче зарубежному партнеру. Со слов генерального директора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, поставка первого экспортного самолета зарубежному заказчику состоится в самое ближайшее время.

В ходе своего недавнего интервью РИА Новости глава российской госкорпорации подчеркнул, что этот шаг знаменует собой важную веху в расширении глобального присутствия российского оборонно-промышленного комплекса.

В то же время, по его словам, с начала текущего года российская военная техника была поставлена в вооруженные силы более чем пятнадцати государств. В рамках международного сотрудничества было заключено около двадцати пяти крупных контрактов на общую сумму, превышающую девять миллиардов долларов.

Значительная часть этих соглашений пришлась на передовые разработки, включая беспилотные летательные аппараты, авиационную технику, двигатели, системы противовоздушной обороны и высокоточное оружие.

Исполнение же контракта по истребителям Су-57Э является одним из ключевых направлений работы корпорации.

Напомним, что публичная демонстрация самолета состоялась в феврале на крупнейшей азиатской аэрокосмической выставке Aero India в Индии. Машина не только выполнила квалификационный полет, но и провела полноценный показ с элементами сложного пилотажа, включая уникальные фигуры – «кобру Пугачева» и «колокол».

Касательно зарубежного заказчика, Чемезов не назвал страну, которая первой обзаведётся нашим истребителем пятого поколения. Между тем, можно предположить, что это будет Индия. Ранее в Нью-Дели заявляли о заинтересованности в приобретении Су-57 вместо американских F-22 и F-35.

