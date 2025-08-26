Компания XTEND поставит "тысячи" FPV-дронов ВС Израиля

ЦАМТО, 25 августа. Директорат оборонных закупок МО Израиля 20 августа объявил, что компания XTEND одержала победу в тендере на поставку "тысяч" оснащенных передовыми технологиями FPV-дронов для СВ страны.

Точная стоимость закупки не разглашается, но заявлено, что она составляет несколько миллионов долларов. Проектом руководят командование Сухопутных войск и Директорат технологий и логистики ВС Израиля (ЦАХАЛ).

Внутренняя закупка, осуществляемая под руководством заместителя начальника Директората оборонных закупок по приобретениям для ВВС и ВМС, является частью комплексной стратегии генерального директора МО Израиля генерал-майора (в отставке) Амира Барама по укреплению производственного потенциала Израиля и развитию национальной оборонной промышленности, обеспечивая при этом как текущие потребности ВС Израиля, так и потребности на предстоящее напряженное десятилетие.

Первая партия БЛА будет поставлена ВС Израиля в ближайшие месяцы и будет использована в рамках предоставляемых компанией комплексных программ обучения и подготовки. Как ожидается, новые FPV-дроны значительно усилят боевые возможности Сухопутных войск, предоставляя оптимальные решения в условиях современной войны.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2025 года Министерство обороны Израиля объявило тендер на поставку 6000 FPV-дронов в ответ на острую потребность ВС Израиля в подобных решениях.

Недавно проведенный британским исследовательским институтом RUSI (Royal United Service Institute) анализ показал, что около 70% потерь техники можно отнести к воздействию FPV-дронов. ВС Израиля уже увеличили масштабы применения подобных БЛА в операциях в секторе Газа, Ливане и на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

Рост потребностей Вооруженных сил Израиля побудил министерство закупить БЛА у таких компаний, как XTEND, Spear UAV и Aerobotics. Первоначально озвученное предложение переоборудовать недорогие китайские БЛА было отклонено из-за предположений в возможности несанкционированной передачи данных разработчику.

Выбранная победителем конкурса израильская XTEND обладает большим опытом разработки малоразмерных мультироторных БЛА и использует его для поставки ВС Израиля дешевых расходуемых FPV-дронов.