Войти
ЦАМТО

Компания XTEND поставит "тысячи" FPV-дронов ВС Израиля

514
0
0
БЛА Xtender FlyingFish
Система радиоэлектронной разведки на базе БЛА Xtender FlyingFish .
Источник изображения: Horizon Technologies

ЦАМТО, 25 августа. Директорат оборонных закупок МО Израиля 20 августа объявил, что компания XTEND одержала победу в тендере на поставку "тысяч" оснащенных передовыми технологиями FPV-дронов для СВ страны.

Точная стоимость закупки не разглашается, но заявлено, что она составляет несколько миллионов долларов. Проектом руководят командование Сухопутных войск и Директорат технологий и логистики ВС Израиля (ЦАХАЛ).

Внутренняя закупка, осуществляемая под руководством заместителя начальника Директората оборонных закупок по приобретениям для ВВС и ВМС, является частью комплексной стратегии генерального директора МО Израиля генерал-майора (в отставке) Амира Барама по укреплению производственного потенциала Израиля и развитию национальной оборонной промышленности, обеспечивая при этом как текущие потребности ВС Израиля, так и потребности на предстоящее напряженное десятилетие.

Первая партия БЛА будет поставлена ВС Израиля в ближайшие месяцы и будет использована в рамках предоставляемых компанией комплексных программ обучения и подготовки. Как ожидается, новые FPV-дроны значительно усилят боевые возможности Сухопутных войск, предоставляя оптимальные решения в условиях современной войны.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2025 года Министерство обороны Израиля объявило тендер на поставку 6000 FPV-дронов в ответ на острую потребность ВС Израиля в подобных решениях.

Недавно проведенный британским исследовательским институтом RUSI (Royal United Service Institute) анализ показал, что около 70% потерь техники можно отнести к воздействию FPV-дронов. ВС Израиля уже увеличили масштабы применения подобных БЛА в операциях в секторе Газа, Ливане и на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

Рост потребностей Вооруженных сил Израиля побудил министерство закупить БЛА у таких компаний, как XTEND, Spear UAV и Aerobotics. Первоначально озвученное предложение переоборудовать недорогие китайские БЛА было отклонено из-за предположений в возможности несанкционированной передачи данных разработчику.

Выбранная победителем конкурса израильская XTEND обладает большим опытом разработки малоразмерных мультироторных БЛА и использует его для поставки ВС Израиля дешевых расходуемых FPV-дронов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Ливан
Проекты
БПЛА
Робот
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.08 00:08
  • 10255
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.08 23:27
  • 0
Об "эпохе Петра Великого" - корабля, понятно. :)
  • 26.08 22:27
  • 0
Комментарий к "Впритык к восточным флангам НАТО: Белоруссия планирует оснастить ракетную артиллерию ядерными боеголовками (Military Watch Magazine, США)"
  • 26.08 21:18
  • 1517
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 26.08 21:15
  • 0
О преемственности и "разрывности" военного строительства СССР и "путинской" "РФ
  • 26.08 21:03
  • 134
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 26.08 18:41
  • 2
Эпоха «Петра Великого»: какая судьба ждет крупнейший атомный крейсер России
  • 26.08 11:42
  • 2
Сергей Чемезов: потолок у нашей "оборонки" еще очень высокий
  • 26.08 09:13
  • 2
Впритык к восточным флангам НАТО: Белоруссия планирует оснастить ракетную артиллерию ядерными боеголовками (Military Watch Magazine, США)
  • 26.08 05:36
  • 1
"Сход со сцены" крупных боевых кораблей.
  • 26.08 01:52
  • 1
Секретные документы девяностых: насколько близка была Россия к членству в НАТО? (Der Spiegel, Германия)
  • 26.08 01:33
  • 1
Путин проинформировал Пезешкиана об итогах саммита с США в Анкоридже
  • 25.08 20:41
  • 0
Ответ на "Три полноценных дивизиона С-400 на борту: почему новый российский крейсер такой зверь по части ПВО? (Military Watch Magazine, США)"
  • 25.08 19:41
  • 0
Ответ на "Почему новейший фрегат российского ВМФ не дает американским стратегам спать по ночам (The National Interest, США)"
  • 25.08 18:15
  • 0
Ответ на "Срочный корпус: Россия завершает модернизацию пяти атомных подлодок"