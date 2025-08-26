Войти
Украина подписала соглашения с Канадой и Швецией о совместном производстве оружия

Флаги Украины и Канады
Флаги Украины и Канады.
ЦАМТО, 25 августа. Украина и Канада подписали в Киеве соглашение о совместном производстве оборонной продукции, заявил украинский министр обороны Денис Шмыгаль.

"Соглашение направлено на углубление двустороннего оборонно-промышленного сотрудничества, расширение и создание новых производственных мощностей на Украине и в Канаде, повышение устойчивости и непрерывности поставок оборонной продукции", – цитирует "РИА Новости" Д.Шмыгаля.

По его словам, соглашение упростит создание украинских компаний в Канаде и ускорит обмен технологиями.

Кроме того, по словам Д.Шмыгаля, Украина и Швеция договорились о совместном производстве оборонной продукции.

"Украина и Швеция договорились о совместном производстве оборонной продукции на территории обеих стран... Документ актуализирует наши совместные усилия в этой сфере, создает условия для реализации совместных проектов в сфере оборонной промышленности", – цитирует "РИА Новости" Д.Шмыгаля.

Он добавил, что об этом говорится в письме, которое было подписано во время визита главы Минобороны Швеции на Украину 23 августа.

По его словам, Украина и Швеция продолжат обмен технологиями в сфере производства военной техники. Д.Шмыгаль отметил, что сотрудничество будет касаться, в том числе сферы военной авиации, в частности обучения пилотов и работы над совместными проектами между шведскими и украинскими компаниями.

Д.Шмыгаль также рассказал о передаче Швецией самолетов ДРЛОиУ ACS 890 ВС Украины.

