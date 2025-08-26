Названа причина срыва запуска Starship

SpaceX отменила запуск Starship из-за проблем наземного оборудования

Корпорация SpaceX Илона Маска отменила запуск корабля Starship из-за технических проблем. Об этом компания сообщила в X.

Десятый полет многоразовой транспортной системы должен был состояться в ночь на 25 августа. Однако SpaceX отменила его за 17 минут до старта. В корпорации назвали причину срыва — неполадки наземных систем. Инженеры фирмы подчеркнули, что необходимо время, чтобы устранить проблемы.

Перенесенный запуск Starship должен состояться 25 или 26 августа. Десятый полет мегакорабля был запланирован Илоном Маском в середине июля.

Starship — многоразовая сверхтяжелая ракета-носитель и самая большая по размерам, массе, мощности и грузоподъемности ракета в истории. Первый полет Starship и Super Heavy, состоявшийся 20 апреля 2023 года, закончился неудачей.

В конце августа специалисты CNBC заявили, что недавний сбой в работе Starlink могла вызвать нехватка ресурсов спутникового сервиса.