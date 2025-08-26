Канада распределила 1,45 млрд. долл. военной помощи, обещанной Киеву в июле

ЦАМТО, 25 августа. Власти Канады распределили средства в объеме 1,45 млрд. долл. США, обещанных еще в июне на военную помощь Украине, говорится в заявлении офиса канадского премьер-министра Марка Карни.

"На саммите G7 в Кананаскисе в июне Канада пообещала выделить Украине дополнительно 2 млрд. канадских долл. (1,45 млрд. долл. США) на военную помощь. Сегодня премьер-министр Карни объявил, что правительство Канады распределило эти средства", – цитирует "РИА Новости" опубликованный 24 августа пресс-релиз.

В результате, 603,5 млн. долл. Оттава предоставит Киеву на закупку военного оборудования, включая бронетехнику, боеприпасы, взрывчатку, дроны и медицинскую технику.

Еще 500 млн. долл. пойдут на программу закупки американского оружия для ВСУ через НАТО, включая средства ПВО.

Кроме того, 159 млн. долл. будут направлены на закупку средств радиоэлектронной борьбы, беспилотных, противодронных средств и инвестиций в совместные военные предприятия Канады и Украины.

Оставшиеся средства поделят между закупкой боеприпасов и взрывчатки в рамках "чешской" инициативы по закупке артиллерийских снарядов для ВСУ и отдельных коалиций в рамках контактной группы по Украине.

В офисе М.Карни также сообщили, что с начала российской специальной военной операции на Украине Канада выделила Киеву уже почти 16 млрд. долл., отмечает агентство.