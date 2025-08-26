ЦАМТО, 25 августа. ЕС с января по июль текущего года перевел Украине 10,1 млрд. евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии.

Отмечается, что Брюссель использует эти средства для поддержки военных и гражданских проектов в стране. В марте, мае, июне и июле правительство Украины получало по одному миллиарду евро за счет прибыли от замороженных активов, 3 млрд. евро – в январе и 3,1 млрд. евро – в апреле.

Некоторые политики, среди которых глава комитета по обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, хотят, чтобы Киеву были доступны все средства, а не только проценты. Однако экономисты предупреждают о разрушительных последствиях подобного шага для финансовой системы.

Как напоминает агентство, после начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 млрд. евро. Более 200 млрд. евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear – одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.