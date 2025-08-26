Войти
ЦАМТО

Welt am Sonntag: ЕС перевел Киеву в 2025 году 10,1 млрд. евро из доходов от замороженных средств ЦБ РФ

491
0
-1
Флаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

ЦАМТО, 25 августа. ЕС с января по июль текущего года перевел Украине 10,1 млрд. евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии.

Отмечается, что Брюссель использует эти средства для поддержки военных и гражданских проектов в стране. В марте, мае, июне и июле правительство Украины получало по одному миллиарду евро за счет прибыли от замороженных активов, 3 млрд. евро – в январе и 3,1 млрд. евро – в апреле.

Некоторые политики, среди которых глава комитета по обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, хотят, чтобы Киеву были доступны все средства, а не только проценты. Однако экономисты предупреждают о разрушительных последствиях подобного шага для финансовой системы.

Как напоминает агентство, после начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 млрд. евро. Более 200 млрд. евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear – одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.08 00:08
  • 10255
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.08 23:27
  • 0
Об "эпохе Петра Великого" - корабля, понятно. :)
  • 26.08 22:27
  • 0
Комментарий к "Впритык к восточным флангам НАТО: Белоруссия планирует оснастить ракетную артиллерию ядерными боеголовками (Military Watch Magazine, США)"
  • 26.08 21:18
  • 1517
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 26.08 21:15
  • 0
О преемственности и "разрывности" военного строительства СССР и "путинской" "РФ
  • 26.08 21:03
  • 134
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 26.08 18:41
  • 2
Эпоха «Петра Великого»: какая судьба ждет крупнейший атомный крейсер России
  • 26.08 11:42
  • 2
Сергей Чемезов: потолок у нашей "оборонки" еще очень высокий
  • 26.08 09:13
  • 2
Впритык к восточным флангам НАТО: Белоруссия планирует оснастить ракетную артиллерию ядерными боеголовками (Military Watch Magazine, США)
  • 26.08 05:36
  • 1
"Сход со сцены" крупных боевых кораблей.
  • 26.08 01:52
  • 1
Секретные документы девяностых: насколько близка была Россия к членству в НАТО? (Der Spiegel, Германия)
  • 26.08 01:33
  • 1
Путин проинформировал Пезешкиана об итогах саммита с США в Анкоридже
  • 25.08 20:41
  • 0
Ответ на "Три полноценных дивизиона С-400 на борту: почему новый российский крейсер такой зверь по части ПВО? (Military Watch Magazine, США)"
  • 25.08 19:41
  • 0
Ответ на "Почему новейший фрегат российского ВМФ не дает американским стратегам спать по ночам (The National Interest, США)"
  • 25.08 18:15
  • 0
Ответ на "Срочный корпус: Россия завершает модернизацию пяти атомных подлодок"