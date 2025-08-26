Осло и Берлин профинансируют закупку двух систем Patriot для Украины

ЦАМТО, 25 августа. Осло и Берлин профинансируют закупку двух систем Patriot (очевидно, речь идет о двух системах батарейного состава – прим. ред.), включая ЗУР для них, для Украины, сообщает Минобороны Норвегии.

"Норвегия и Германия профинансируют закупку двух систем Patriot, включая ЗУР для них", – цитирует "РИА Новости" пресс-релиз норвежского Минобороны.

В целом власти Норвегии выделили почти 690 млн. долл. на средства ПВО для Украины, уточнило норвежское Минобороны.

"Норвегия выделяет около 7 млрд. крон (более 687,5 млн. долл.) на противовоздушную оборону для Украины. Средства ПВО будут поставляться из Германии на Украину", – говорится в пресс-релизе норвежского Минобороны.

Кроме того, согласно ведомству, Норвегия участвует в закупке радаров ПВО немецкого производителя Hensoldt и систем ПВО норвежской компании Kongsberg.