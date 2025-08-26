ВМС Финляндии приняли на вооружение ПКР "Габриэль" Mk.5

ЦАМТО, 25 августа. ВМС Финляндии приняли на вооружение противокорабельный ракетный комплекс "Габриэль" Mk.5 производства израильской компании Israel Aerospace Industries (IAI).

В составе ВМС Финляндии комплекс получил обозначение SSM2020 (Pintatorjuntaohjus - PTO2020, на финском).

Летом командование ВМС Финляндии провело учения с целью проверки возможностей новой системы, которая теперь признана полностью готовой к боевому применению. Комплекс обеспечивает возможность поражения как надводных кораблей противника, так и наземных целей на большой дальности.

Как пояснил командующий ВМС контр-адмирал Туомас Тииликайнен, принятый на вооружение противокорабельный ракетный комплекс является одной из основных систем вооружения ВМС, наряду с морскими минами. Улучшенные характеристики и большая дальность поражения способствуют выполнению задач обороны на море, как на национальном уровне, так и в составе НАТО. SSM2020 заменит противокорабельные ракеты, срок службы которых истекает в этом десятилетии. Новыми ПКР будут вооружены ракетные катера класса "Хамина", многоцелевые корветы класса "Похьянмаа" и береговые системы.

Разместив ПКР на различных платформах, ВС Финляндии намерены достичь высокой огневой мощи и большой дальности поражения наземных и морских целей в сложных условиях современных боевых действий.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2018 года министр обороны Финляндии Ю.Нийнисте уполномочил командование материального обеспечения ВС Финляндии заключить соглашение о приобретении противокорабельной ракетной системы SSM2020 (Surface-to-Surface Missile System 2020), предназначенной для поражения надводных кораблей противника.

Стоимость контракта, который включал поставку пусковых установок, ракет, тренажеров, испытательного оборудования, запасных частей и сопутствующих услуг, составила около 162 млн. евро (189,7 млн. долл.). Соглашение включало опцион потенциальной стоимостью 193 млн. евро.

Система SSM2020 заменит состоящий на вооружении противокорабельный ракетный комплекс MTO85M (RBS-15), срок эксплуатации которого истекает в 2020-х годах. Как ожидается, системы будут применяться ВМС Финляндии до 2050-х годов.

"Габриэль" Mk.5 представляет собой последнюю версию разработанной компанией IAI в 1972 году противокорабельной ракеты. Она была принята на вооружение в 2007 году. ПКР оснащена комбинированной системой наведения, включающей инерциальную навигационную систему с коррекцией по сигналам GPS и радиолокационную головку самонаведения. Дальность поражения целей превышает 200 км.