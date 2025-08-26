Корабли России и Китая завершили совместное патрулирование в Тихом океане

Корабли Военно-морского флота (ВМФ) России и Военно-морские силы (ВМС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) завершили совместное патрулирование в центральной части Тихого океана. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

«В центральной части Тихого океана корабли отработали противолодочные задачи с выполнением полетов палубной авиации. После перехода в конечную точку намеченного маршрута корабли двух стран последовали своими курсами», — уточнили в ведомстве.

Обе стороны выразили благодарность друг другу за успешное взаимодействие при выполнении поставленных задач в ходе совместного патрулирования.

В совместный отряд боевых кораблей входили большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Трибуц» ТОФ, эскадренный миноносец «Шаосин» и корабль комплексного снабжения «Цяньдаоху» ВМС Китая. В ходе патрулирования группа судов прошла в общей сложности 6 тыс. морских миль (более 11 тыс. км).

Операция стала пятым по счету совместном патрулированием РФ и КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Впервые подобное следование кораблей прошло в 2021 году.

Ранее, 21 августа, экипаж фрегата «Маршал Шапошников» ТОФ России выполнил стрельбу высокоточными крылатыми ракетами «Калибр» и «Уран» в Японском море. В результате была поражена назначенная в рамках тренировки морская цель.