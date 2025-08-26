China Daily: Зеленский должен стремиться к консенсусу для встречи с Путиным

Любая встреча Зеленского с президентом России не принесет результата до того, как Москва и Киев придет к какому-либо согласию, подчеркивается в статье

ПЕКИН, 25 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский для проведения результативной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сначала должен приложить усилия к достижению консенсуса по ключевым аспектам украинского конфликта. Такую точку зрения высказывает газета China Daily.

"Зеленскому следует напомнить, что до того, как Москва и Киев придут к какому-либо согласию по основным вопросам, любая встреча между ним и Путиным вряд ли принесет желаемый результат", - подчеркивается в редакционной статье, посвященной перспективам мирного диалога по Украине.

Авторы материала отмечают, что Зеленский, "который не осмеливается критиковать ни США, ни европейские страны", пытается обвинить Москву в том, что она "делает все", чтобы помешать его встрече с Путиным. В материале указывается на противоречивые действия Киева, который вместо усилий по восстановлению мира осложняет ситуацию нанесением ударов по энергообъектам, в частности, обеспечивающим поставки нефти в Венгрию и Словакию.

"Несмотря на общее стремление всех сторон к миру, мирный процесс под руководством США, который после многосторонних встреч в Белом доме казался вполне осуществимым, снова зашел в тупик", - полагают авторы материала.

По мнению газеты, единственный, кто пока выиграл от попыток восстановить мир - это Соединенные Штаты, которые заключили с Украиной соглашение о полезных ископаемых и получили согласие большинства членов НАТО на увеличение оборонных расходов до 5% их ВВП - большая часть этих средств будет использована для закупки американского оружия. "Администрации США не удалось добиться какого-либо существенного прорыва по ключевым вопросам, касающимся урегулирования украинского кризиса путем переговоров", - полагают авторы.

Как заявил 22 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров, встреча президента РФ с Владимиром Зеленским не запланирована. По словам российского дипломата, Владимир Путин будет к ней готов, когда для этого появится повестка.