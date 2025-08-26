Войти
Разбившийся старый МиГ-29 из "Призрака Киева" служил в ВВС нескольких стран

Источник изображения: Фото: "Военное обозрение"

Выяснилось, что потерпевший катастрофу украинский МиГ-29 - своеобразный рекордсмен: прежде чем попасть на Украину, он успел послужить в авиационных частях нескольких странах. Этот истребитель был изготовлен еще во времена существования Советского Союза, и в конце 80-х оказался в военно-воздушных силах Национальной народной армии ГДР.

Всего тогда восточные немцы получили два десятка боевых и четыре учебно-боевых самолетов. После поглощения западной частью восточной самолеты получили опознавательные знаки Германии, были адаптированы под стандарты НАТО. Они часто принимали участие в различных учениях с западными воздушными машинами различных типов.

В 2023 году приняли решение передать их Польше. Там также эксплуатировались закупленные в СССР, а позже обмененные на вертолеты в Чехии "двадцать девятые".

Начиная с 2015 года, у части МиГов усовершенствовали бортовую электронику, причем, что интересно, работы проводились с помощью израильских специалистов.

Модернизированные МиГ-29 Польша оставила себе, а те, у которых имелся небольшой остаточный ресурс, сплавили "Призраку Киева". Причем, на эту отправку было получено разрешение от военного ведомства ФРГ. И вот, теперь, похоже, польские "подарки" просто разваливаются в ходе полетов.

Лев Романов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
Россия
Украина
Чехия
Проекты
NATO
Военные учения
