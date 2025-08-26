Войти
Названы особенности пугающего США фрегата ВМФ России

Фото: Артем Пряхин / РИА Новости
Фото: Артем Пряхин / РИА Новости.

Дандыкин: Фрегат «Адмирал Амелько» может нести гиперзвуковые ракеты

Фрегат «Адмирал Амелько» проекта 22350, который пугает американских стратегов, станет носителем гиперзвукового оружия. Особенности корабля, строящегося для Военно-морского флота (ВМФ) России, назвал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru.

Он отметил, что фрегат первого ранга будет выполнять задачи в составе Тихоокеанского флота, где служил советский адмирал Николай Амелько. «Корабль вооружен гиперзвуковой ракетой. Я думаю, уже года через два он пойдет служить на Дальний Восток. Строительство продолжается, будет еще минимум четыре корабля построено, а, может, даже и шесть», — сказал Дандыкин.

Эксперт допустил, что новые корабли серии смогут нести еще больше ракет. Первые фрегаты проекта 22350 получили 16 ячеек универсального корабельного стрельбового комплекса 3С14, а с пятого корабля их количество увеличили до 32-х.

Ранее в августе обозреватель американского журнала The National Interest Брэндон Вайхерт писал, что «Адмирал Амелько» не дает американским стратегам спать по ночам. Корабль усилит военное присутствие России в Индо-Тихоокеанском регионе.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
УКСК
Проекты
22350
ГЗЛА
ТОФ
