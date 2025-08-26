Войти
"Гонец" провел уникальный эксперимент с купольной связью двух беспилотников

Беспилотное воздушное судно "Геоскан 201", оснащенное экспериментальным бортовым модемом "Гонец" и антенной в специальном облегченном форм-факторе
Беспилотное воздушное судно "Геоскан 201", оснащенное экспериментальным бортовым модемом "Гонец" и антенной в специальном облегченном форм-факторе.
В ходе эксперимента беспилотник "Геоскана" со связным радиокомплексом "Гонец" подняли на высоту 4 км, создав расширенную сервисную зону диаметром около 340 км

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Предприятие "Спутниковая система "Гонец" (входит в Роскосмос), компания "Геоскан" и Томский научно-производственный центр "Беспилотные авиационные системы" (НПЦ БАС) провели эксперимент, в котором один спутник обеспечивал связью другой. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Гонца".

В ходе эксперимента беспилотник "Геоскана" со связным радиокомплексом "Гонец" был поднят на высоту 4 км, создав расширенную сервисную зону диаметром около 340 км. Полученный "купол" использовался для связи с пользователями и автомобилями, а также с другим беспилотником-абонентом. "Мы технически подтвердили важную возможность связного взаимодействия беспилотников на разных высотах, когда одно беспилотное судно является опорной точкой связи для другого. Через созданный "купол" мы получили удаленно трек беспилотника, который был успешно получен на наземный пункт управления", - объяснил уникальность эксперимента гендиректор "Спутниковой системы "Гонец" Андрей Манойло.

По его словам, результаты работы будут заложены в создание комплексного решения, которое можно применить в разных сферах. "В границах связного "купола" можно выстроить логистические цепочки для беспилотных доставщиков, организовать мониторинг обширного участка местности в случае пожара или оперативно развернуть спасательную операцию", - пояснил глава компании.

Гендиректор "Геоскана" Алексей Юрецкий добавил, что взаимодействие спутниковых систем и беспилотников обладает огромным потенциалом "Геоскан" вдвойне заинтересован в том, чтобы его максимально раскрыть, так как мы развиваемся в обеих сферах. Совместно с "Гонцом" мы планомерно тестируем все более сложные задачи в рамках "купольной связи", - сказал он.

Эксперимент проводился в воздушном пространстве НПЦ БАС Томской области - его глава Денис Меликов отметил, что центр активно работает в направлении развития инфраструктуры, в том числе организации и обслуживания полетных зон. "Совмещение на единой площадке нашего НПЦ возможностей технической поддержки, наземного тестирования и летной отработки дают от любого эксперимента максимальную отдачу и позволяют разрабатывать комплексные решения на основе БАС", - подчеркнул Меликов. 

