Эпоха «Петра Великого»: какая судьба ждет крупнейший атомный крейсер России

Окончательное решение о целесообразности ремонта флагмана Северного флота пока не принято — в случае отказа от него корабль ждет утилизация

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» проекта 1144.4 «Орлан» ожидает решения о своей дальнейшей судьбе — его ждет или ремонт, или же утилизация. Пока в главном командовании ВМФ вердикт в отношении «Петра» не вынесен, утверждают источники «Известий». Мнения военных экспертов на этот счет разделились — одни полагают, что сэкономленные на ремонте средства можно направить на строительство нескольких современных боевых кораблей. Другие же считают, что боевая единица такого класса российскому флоту необходима. При этом корабль того же проекта — «Адмирал Нахимов» — ремонтировали 26 лет и потратили на это более 200 млрд рублей. О ситуации вокруг крейсера — в материале "Известий".

Аргументы против ремонта крейсера «Петр Великий»

Ремонт тяжелого атомного крейсера «Петр Великий» нецелесообразен, на эти средства лучше построить новые корабли, полагает экс-командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.

— Сама по себе идея строительства тяжёлых атомных крейсеров — абсолютно неоправданное соотношение стоимости и эффективности, — сказал он «Известиям». — Я выступал вообще против трат на ремонт крейсера «Адмирал Нахимов». Тем более ни в коем случае нельзя тратить деньги на «Петра Великого». Гораздо эффективнее на эти средства построить несколько кораблей океанской зоны, носителей современного оружия — новые корабли, которые по эффективности будут гораздо выше, чем один такой монстр. Идея, заложенная в строительстве таких кораблей, — это идея линкора «Бисмарк».

Крейсер «Адмирал Нахимов» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Олег Ласточкин

Адмирал привел в пример не только «Бисмарк», но и о крупнейший в мире японский линкор «Ямато»: в ходе Второй мировой войны оба корабля были относительно легко потоплены, не успев принести большой военной пользы.

— Во время Второй мировой войны в США было построено 100 авианосцев, — пояснил Сергей Авакянц. — Из них больших, ударных было около 20. А 80 — это малые авианосцы, те, что решали большинство боевых задач. Техники для войны должно быть много, и она должна быть относительно дешевой и технологичной. А строительство дорогостоящих монстров — тупиковая ветвь.

Источники «Известий», знакомые с ситуацией, говорят, что в главном командовании ВМФ решение о дальнейшей судьбе «Петра Великого» пока не принято.

— Целесообразнее строительство новых фрегатов, в том числе и потому, что «Петр Великий» сейчас в заметно худшем состоянии, чем «Адмирал Нахимов» к моменту начала ремонта, — сказал «Известиям» сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Илья Крамник.

Фото: РИА Новости/Валерий Лозовский Источник изображения: iz.ru

Он напомнил, что «Нахимов» после постройки не прослужил и десяти лет, встав на консервацию.

— «Петр» все-таки прошел довольно интенсивную службу, остаточный ресурс у него небольшой, и тратить 200 или более миллиардов, чтобы получить корабль, который через 10–15 лет после ремонта придется списывать, — не самые целесообразные расходы, — отметил эксперт. — Поэтому да, вполне возможно, что более разумно построить четыре-пять новых фрегатов, которые прослужат еще лет 40 с лишним.

Аргументы в пользу ремонта крейсера «Петр Великий»

Впрочем, есть сторонники и другой точки зрения, в том числе и те, кто считает, что ремонт «Петра Великого» целесообразен, добавил Илья Крамник.

— Они аргументируют свою позицию тем, что этот корабль — очень мощная боевая единица. Но сама по себе боевая единица, сколь бы мощной ни была, не всегда является лучшим решением, — заключил эксперт.

По мнению военного эксперта Дмитрия Болтенкова, «Петр Великий» следует отремонтировать, потому что в ближайшие годы новых кораблей такого класса построено не будет.

— Мы имеем добротно построенный корабль, который в 2000–2020 годах был одним из самых ходовых кораблей флота. Он имеет атомную энергоустановку, то есть практически неограниченную дальность плавания. Основные системы вооружения корабля, такие как крылатые ракеты «Гранит» или ЗРС С-300Ф, вполне эффективны, хотя и явно подустарели. Но самое главное — это крейсер того же проекта, что и «Адмирал Нахимов». А «Севмаш» уже имеет опыт и отработанный алгоритм модернизации подобного корабля. Было бы большой ошибкой потерять эти накопленные знания и умения.

Крейсер «Адмирал Нахимов» Источник изображения: Фото: ТАСС/Максим Воркунков

При этом стоимость модернизации вряд ли будет превышать потраченную на «Нахимова» сумму, поскольку судостроители «Севмаша» уже знают все его проблемные места, добавил эксперт.

— Списывать корабль, которому 27 лет, нецелесообразно, — отметил он. — Если гипотетически потратить 200 млрд рублей на новые фрегаты, то всё равно с темпами их строительства корабли войдут в состав ВМФ нескоро.

Военный эксперт капитан 1-го ранга Василий Дандыкин также полагает, что «Петра Великого» следует отремонтировать.

— Но решение будет принимать Морская коллегия. А вообще у нас сейчас идет тенденция на строительство прибрежного флота. Но нужно соблюдать меру. Одних малых ракетных кораблей и корветов не хватит. Нужны и корабли океанской зоны, — сказал он «Известиям».

В апреле 2023 года в СМИ появилась информация, что вопрос о выводе крейсера из боевого состава флота находится в проработке якобы из-за затрат на ремонт однотипного корабля «Адмирал Нахимов». Однако источники «Известий» тогда не подтверждали эту информацию. По их информации, «Петр Великий» располагает достаточным ресурсом и боевыми возможностями для успешного выполнения боевых задач.

Крейсер «Петр Великий» Источник изображения: Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Собеседники редакции указывали, что работы на «Петре Великом» не будут такими затратными, как на «Нахимове». «Нахимов» долгое время находился в отстое, и значительная часть его узлов и механизмов вышла из строя. Фактически корабль был построен заново. В то же время «Петр Великий» был в эксплуатации и постоянно проходит все виды ремонта и обслуживания. Значительная часть его оборудования уже заменена на современные образцы.

Справка «Известий» Крейсер «Петр Великий» — флагман Северного флота, единственный действующий атомный надводный корабль в составе ВМФ России. Считается крупнейшим неавианесущим ударным боевым кораблем в мире. Крейсер оснащен ядерной энергетической установкой и управляемым ракетным вооружением и предназначен для поражения крупных надводных целей, а также обеспечения комплексной противовоздушной и противолодочной обороны. Корабль был заложен в 1986 году. В состав ВМФ принят в 1998-м. В последующие десятилетия нес боевую службу. В 2009 году охранял от пиратов судоходство у берегов Сомали. В 2012-м награжден орденом Нахимова. В 2013 году совершил арктический поход во главе отряда кораблей Северного флота.

«Адмирал Нахимов»

На прошлой неделе в море на испытания после ремонта вышел атомный крейсер «Адмирал Нахимов». Этот корабль, относящийся к тому же проекту, что и «Петр Великий», ремонтировался с 1999 года. В 2023 году сообщалось, что затраты на него вдвое превысили изначальную смету и составили более 200 млрд рублей.

— Я ещу был капитаном 1-го ранга, начальником штаба дивизии, когда «Адмирал Нахимов» шел в ремонт. Сейчас я адмирал на пенсии, закончил службу, мне 67, и он только выходит, — отметил адмирал Сергей Авакянц.

Фото: РИА Новости/Павел Львов Источник изображения: iz.ru

Серию тяжелых атомных ракетных крейсеров проекта 1144 «Орлан» заложили на Балтийском заводе в Ленинграде в 1973 году. «Нахимов» (тогда еще «Калинин») вошел в состав Военно-морского флота в 1988-м, последний длительный переход совершил в 1997 году, а с 1999-го находился на ремонте.

Всего же для ВМФ СССР и России было построено четыре «Орлана»: «Адмирал Ушаков» (изначально — «Киров»), «Адмирал Лазарев», «Адмирал Нахимов» и «Пётр Великий».

Роман Крецул

Владимир Матвеев