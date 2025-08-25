Войти
Lenta.ru

Ученые нашли новый способ поиска инопланетян

189
0
0
Фото: NASA / Reuters
Фото: NASA / Reuters.

Gizmodo: Исследователи предложили искать инопланетян на основе радиоволн

Искусственные сигналы на основе радиоволн, которые генерирует Земля в момент обмена сведениями с космическими аппаратами, могут стать основой для поиска новых космических форм жизни. К такому выводу пришли ученые из Университета Пенсильвании и Лаборатории реактивного движения NASA, сообщает портал Gizmodo.

По мнению исследователей, если внеземные цивилизации тоже занимаются изучением космического пространства, то они должны генерировать похожие сигналы. Именно такие сообщения могут быть наиболее заметны для возможных наблюдателей, предположительно, находящихся в других звездных системах, пишут ученые.

Как пояснил соавтор исследования Джозеф Лацио, его коллеги посылают мощнейший радиосигнал в космос из тех, что когда-либо использовались человечеством. В перспективе их подход может стать определяющим в исследовании внеземных цивилизаций.

Ранее дважды побывавшая в космосе астронавт высказалась об инопланетянах. По словам Николь Скотт, она замечала странные вещи, которые происходили в космосе во время ее путешествия на земную орбиту.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
