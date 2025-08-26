Модернизация продолжается: российские военно-воздушные силы получили новые истребители Су-35 (Military Watch Magazine, США)

MWM: ВКС России приняли на вооружение новую партию истребителей Су-35С

Новая партия истребителей Су-35С отправилась в войска, пишет MWM. Российские летчики выражают уверенность в самолете, заинтересованы в нем и иностранные покупатели. А ВСУ трепещут: по их признанию, ни один самолет на Украине не способен противостоять этой боевой машине.

21 августа 2025 года официально подтвердилась давно озвученная информация: воздушно-космические силы России получили новую партию истребителей Су-35С, несмотря на многочисленные спекуляции на тему отмены поставок зарубежным покупателям.

Комментируя новость, исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко сообщил: "Авиационные заводы Ростеха поддерживают высокий темп производства самолетов в рамках гособоронзаказа. В этом году в войска переданы уже несколько партий истребителей Су-35С, и этот процесс не останавливается, на стадии производства находятся уже новые самолеты для следующих поставок. Су-35С — один из самых высокоэффективных боевых самолетов в мире, он вооружен управляемыми ракетами класса "воздух–воздух" и "воздух–поверхность" большой дальности. А также он имеет на борту систему радиоэлектронного противодействия и обороны и другую передовую электронику, делающую актуальную модификацию истребителя настоящей грозой для противника".

Подробно рассказывая о возможностях Су-35, государственная Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подчеркнула, что истребители способны выполнять широкий спектр задач, включая сопровождение и оборону наземных целей. Руководство добавило, что российские летчики выразили уверенность в самолете. Это уже третья поставка боевых машин в этом году: две предыдущие были в июне и марте, не считая экспортных закупок для нужд ВВС Алжира.

Несмотря на весьма скромную по меркам отрасли партию в четыре единицы, представители корпорации заверяют, что планы по сборке до 14 истребителей в год остаются актуальными. Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха в недавнем интервью заявил, что в ближайшее время производство будет расширено, в том числе благодаря растущим экспортным заказам от нескольких иностранных государств.

Ряд источников сообщил, что, наряду с Алжиром, ВВС Ирана планируют ввести в эксплуатацию первые Су-35 до конца 2025 года, а давно обсуждавшийся заказ Тегерана официально подтвержден в январе. Флот Исламской республики, насчитывающий около 300 устаревших истребителей, в основном оставшихся со времен войны во Вьетнаме, делает выход на его рынок потенциально весьма прибыльным — поставки могут быть внушительными и долгосрочными.

Дальнейшие продажи Су-35С в Северную Корею могут стать ответным шагом Москвы на уже поставленные Пхеньяном боеприпасы и системы вооружений, стоимость которых, по неподтвержденным данным, могла превышать десятки миллиардов долларов (Россия официально не подтверждает получение иностранных вооружений. — Прим. ИноСМИ). Однако ряд источников указал, что ВВС Корейской народной армии, вероятно, отдадут приоритет закупкам более современного истребителя Су-57. Ожидается, что привлекательность новых Су-35 для иностранных клиентов и его способность пережить прямое боестолкновение с большинством самолетов, разработанных западными странами, будет только расти. Одной из причин интереса стала возможность интеграции радара с активной фазированной антенной решеткой, который собирают на основе модели для нового истребителя Су-57М1.

Одним из значимых событий после принятия на вооружение первых моделей Су-35 в 2014 году стал недавний анонс его обновленного вооружения. Теперь истребители оснащены ракетами класса "воздух-воздух" Р-77М (по классификации НАТО "Гадюка"). Это поможет всей линейке максимально приблизиться по возможностям поражения целей за пределами прямой видимости к показателям ближайших конкурентов из США и Китая. Также широко обсуждалась интеграция ряда новых типов боеприпасов, разработанных для истребителя пятого поколения Су-57, таких как управляемая авиабомба "Дрель" и крылатая ракета Х-59МК2.

Су-35 играют ведущую роль в наступательных операциях российско-украинского конфликта, начиная с 2022 года. Есть многократные подтверждения о сбитых МиГ-29 и Су-27 ВСУ, при этом русские летчики непосредственно в воздушных боях не потеряли ни одного истребителя данной модификации. Представители ВВС Украины неоднократно сетовали на то, что ни один самолет страны не способен противостоять Су-35, а истребители четвертого поколения F-16 и Mirage 2000, поставленные партнерами из стран НАТО, значительно уступают им по возможностям.

Однако далеко не самый современный радар всей существующей линейки Су-35 наложил ряд ограничений на его характеристики. Его ударные возможности за пределами прямой видимости оказались намного ниже, чем у того же перехватчика МиГ-31БМ, который представляет элиту российского авиационного флота.