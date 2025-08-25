Киев договорился со Стокгольмом, Варшавой, Ригой и Копенгагеном о сотрудничестве в сфере военной авиации и производстве техники. Страны НАТО намерены совместить свои ВПК с украинским «опытом в области БПЛА и РЭБ». Какие военные производственные мощности могут разместить на Украине, в чем заключается угроза России и как следует пресекать такие инициативы, используя опыт уничтожения ракетной программы «Сапсан»?

Украина и Швеция договорились о совместном производстве оборонной продукции в обеих странах, заявил глава украинского Минобороны Денис Шмыгаль в Facebook* (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta*, признанной в РФ экстремистской) после встречи в Киеве со шведским коллегой Полом Йонсоном.

Страны будут сотрудничать в области военной авиации, включая подготовку пилотов и космические технологии. Также Шмыгаль поблагодарил Швецию за передачу самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления Saab ASC 890, совместимых в боевых условиях с истребителями F-16.

Кроме того, Шмыгаль и министр обороны Швеции Пол Йонсон подписали меморандум о намерениях по совместному производству в Швеции военной продукции для Украины. "Украина обладает богатым опытом в области беспилотных систем, радиоэлектронной борьбы и разработки программного обеспечения", – говорится в сообщении шведского правительства.

Также Киев обсудил совместное производство оборонной продукции с Латвией и Данией. В частности, в беседе с датским коллегой Троэльсом Лундом Поулсеном и представителями парламента Шмыгаль договорился "развивать ПВО и разрабатывать дальнобойное оружие для принуждения России к миру".

Швеция уже несколько лет активно поддерживает многонациональные оборонные коалиции по дронам. В частности, Стокгольм совместно с Лондоном, Копенгагеном, Амстердамом и Ригой профинансировал производство 30 тыс. разведывательных и ударных БПЛА общей стоимостью 55 млн долларов.

Ранее Россия ликвидировала украинскую программу "Сапсан" по созданию и производству оперативно-тактических ракетных комплексов. Были нанесены удары по предприятиям украинского ВПК. Операция проводилась совместно ФСБ и Минобороны. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему эта атака стала вехой в процессе демилитаризации Украины.

"Судя по всему, стороны договорились об отверточной сборке на Украине военной техники из поставляемых комплектов. Речь может идти о разведывательных и ударных БПЛА. Их, впрочем, шведскими можно назвать с натяжкой, поскольку там есть компоненты из других европейских стран и Китая", – пояснил Юрий Кнутов, военный эксперт, директор Музея ПВО России.

"Также у Швеции есть истребитель Saab JAS 39 Gripen поколения 4+. Это хороший самолет с активной фазированной антенной решеткой и современной электроникой. Не исключено, что их максимально упрощенную сборку попытаются запустить на Украине. Возможно и изготовление контрбатарейной радиолокационной системы ARTHUR, способной засечь маловысотные цели и объекты с небольшой эффективной площадью рассеяния", – допустил спикер.

"Киев пытается явочным порядком затянуть как можно больше производств НАТО на территорию Украины. А для их прикрытия просит зенитно-ракетные комплексы – Patriot, IRIS-T, NASAMS. Впрочем, я думаю, все эти "производства" ждет судьба "Сапсанов".

Нужно с помощью космической и агентурной разведки узнавать даты поставок, номера составов и места расположения цехов. А затем уничтожать их "Цирконами" и "Кинжалами", – указал он.

"Швеция представляет собой ненулевую величину в ВПК. Но сомневаюсь, что на Украине можно наладить сборку сложных систем, не говоря про производство и тем более разработку. К тому же вряд ли шведские профсоюзы поприветствуют уменьшение загрузки своего ВПК", – указал в свою очередь военный эксперт Алексей Анпилогов.

"Исходя из этого, думаю, проекты касаются по большей части БПЛА, причем из всех стран НАТО, поскольку в рамках альянса военно-технические процессы максимально диверсифицированы. Очевидно, за локализацией на Украине западных производств скрываются весьма несложные операции, являющиеся фактически подготовкой изделия к запуску", – подчеркнул аналитик.

"При этом, например, украинское производство БПЛА Bayraktar закончилось плачевно из-за бюрократических согласований и отсутствия лимитов на электроэнергию. Немецкий концерн Rheinmetall AG не смог запустить даже средний ремонт танков, не говоря о капитальном", – напомнил собеседник.

"Возможно, шведы также попытаются поставлять на Украину старые Saab JAS 39 Gripen, а украинцы, по сути, будут только прикручивать к ним крылья. Сама же Швеция освободит ресурсы для будущей закупки и эксплуатации американских истребителей F-35 пятого поколения", – отметил спикер.

"Главной же целью договоренностей Киева со Стокгольмом, Варшавой, Копенгагеном и Ригой, судя по всему, является создание из Украины полигона для НАТО. По их замыслу, это будет испытательная площадка размером со страну для проверки альянсом всевозможных военно-технических концепций, прототипов и опытных образцов", – детализировал он.

Рафаэль Фахрутдинов