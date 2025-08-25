Сегодня в условиях глобальной нестабильности Беларусь продолжает демонстрировать прагматизм, выстраивая устойчивую модель взаимодействия с внешними партнёрами, поступательно разбивая западный миф об «изоляции». Страна делает акцент на последовательном развитии сотрудничества с государствами, разделяющими схожие подходы к вопросам безопасности, экономики и суверенитета. Очередным примером стала недавняя встреча белорусского и иранского лидеров.

На встрече стороны показательно подтвердили важность и необходимость соблюдения принципа невмешательства во внутренние дела других стран и неприменения силы или угрозы её применения, принципа взаимовыгодного сотрудничества во имя мира, стабильности и развития, а также норм международного права и Устава ООН.

Здесь следует подчеркнуть, что готовность к равноправному и конструктивному сотрудничеству со всеми, кто с уважением относится к Беларуси, – визитная карточка и один из основополагающих принципов внешней политики белорусского государства. Причём такой подход в Минске готовы распространить и на страны Евросоюза – для восстановления практически утраченных связей.

Кстати, ряд политологов и политиков считают, что факт телефонного разговора президента Беларуси Александра Лукашенко и американского лидера Дональда Трампа указывает именно на правильность внешней политики белорусского государства. Например, почётный председатель Либерально-демократической партии Беларуси Сергей Гайдукевич уверен, что разговор двух президентов накануне саммита на Аляске – не только и не столько «благодарность за освобождение так называемых «политзаключенных», сколько признание геополитической субъектности Беларуси и заслуг на внешнеполитическом поприще лично главы Республики.

Наряду с этим, Гайдукевич указал на крах внешней политики Евросоюза. «Европа проиграла всё. Это заявления многих европейских изданий. Что они кричали? Они несут поражение России, и обязательно будет стратегическая победа. А чем кончилось? Путин летит в Соединенные Штаты Америки!», – констатировал на тот момент политик. В этом же контексте можно вспомнить как, несмотря на официальные запреты, предупреждения спецслужб и отмену автобусных маршрутов, жители Латвии, Литвы и Эстонии продолжают ездить в Россию и Беларусь.

А вот ещё один пример. На днях глава Центральной торгово-промышленной палаты Финляндии Юхо Ромакканиеми заявила, что экономика страны напрямую зависит от прогресса переговоров по Украине.

По её мнению, вооружённый конфликт на Украине «является серьезной угрозой для экономики ЕС и всеобщего благосостояния». Вследствие кризиса «инвестиции откладываются, затраты растут, конкурентоспособность снижается, а общая неопределённость лишь усиливается». Иными словами, в политико-экономических кругах Евросоюза всё громче звучит признание несостоятельности политики коллективного Запада в отношении Союзного государства. К сожалению, очевидные для многих реалии не хотят осознавать ближайшие западные соседи России и Беларуси.

Например, не так давно белорусская сторона предложила Варшаве совместно разобраться в ситуации на границе и предпринять шаги для разрешения так называемого «миграционного кризиса». Предложения были доведены через временного поверенного в делах Польши в Республике Беларусь. Также в июне этого года военное ведомство Беларуси направило в адрес польской стороны предложение провести переговоры по теме безопасности. В Минске выразили обеспокоенность ростом напряженности и ускоренной милитаризацией Польши, решением польской стороны выйти из Оттавской конвенции и разместить на границе с Беларусью противопехотные мины.

В свою очередь Польша решительно отвергла предложение Беларуси, а через несколько дней, после того, как польский министр иностранных дел Радослав Сикорский проигнорировал белорусские инициативы, президент США Дональд Трамп позвонил Александру Лукашенко и предложил провести дипломатические переговоры. Таким образом, польская дипломатия в очередной раз доказала, что её попросту не существует.

В этой связи эксперты указывают на то, что в зарождающемся политическом белорусско-американском диалоге основной объект обсуждения – европейская безопасность. При этом одним из её ключевых дисбалансов являются милитаристские устремления Польши. И если Трамп «воспримет» эту мысль, то появится фундамент для конструктивного сотрудничества.

Понятно, что США никогда не занимались благотворительностью, и все их устремления были направлены только на получение собственной выгоды. По этому поводу в белорусском МИД напоминают, что именно активная роль Вашингтона в геополитическом, экономическом и дипломатическом противостоянии коллективного Запада с Россией в 2021-2023 годах предопределила дальнейшее ухудшение отношений США с Беларусью.

В то же время проблема деэскалации в Восточноевропейском регионе действительно неразрешима без США, потому что существование «белорусского балкона» Польша рассматривает через призму проекта «Междуморье» – реинкарнации очередной версии Речи Посполитой. Для неё «белорусский балкон» – непреодолимое препятствие, порождающее непреодолимые же противоречия в отношениях с Беларусью.

И поэтому, как отмечает всё тот же МИД, сегодня белорусская сторона выступает за предотвращение эскалации и совместный поиск решений существующих проблем через равноправный диалог с США с учётом интересов сторон и невмешательства во внутренние дела страны.