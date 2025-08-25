Войти
Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Превратить каждый новый вызов в новую возможность

501
0
0
Источник изображения: belvpo.com

Сегодня в условиях глобальной нестабильности Беларусь продолжает демонстрировать прагматизм, выстраивая устойчивую модель взаимодействия с внешними партнёрами, поступательно разбивая западный миф об «изоляции». Страна делает акцент на последовательном развитии сотрудничества с государствами, разделяющими схожие подходы к вопросам безопасности, экономики и суверенитета. Очередным примером стала недавняя встреча белорусского и иранского лидеров.

На встрече стороны показательно подтвердили важность и необходимость соблюдения принципа невмешательства во внутренние дела других стран и неприменения силы или угрозы её применения, принципа взаимовыгодного сотрудничества во имя мира, стабильности и развития, а также норм международного права и Устава ООН.

Здесь следует подчеркнуть, что готовность к равноправному и конструктивному сотрудничеству со всеми, кто с уважением относится к Беларуси, – визитная карточка и один из основополагающих принципов внешней политики белорусского государства. Причём такой подход в Минске готовы распространить и на страны Евросоюза – для восстановления практически утраченных связей.

Кстати, ряд политологов и политиков считают, что факт телефонного разговора президента Беларуси Александра Лукашенко и американского лидера Дональда Трампа указывает именно на правильность внешней политики белорусского государства. Например, почётный председатель Либерально-демократической партии Беларуси Сергей Гайдукевич уверен, что разговор двух президентов накануне саммита на Аляске – не только и не столько «благодарность за освобождение так называемых «политзаключенных», сколько признание геополитической субъектности Беларуси и заслуг на внешнеполитическом поприще лично главы Республики.

Наряду с этим, Гайдукевич указал на крах внешней политики Евросоюза. «Европа проиграла всё. Это заявления многих европейских изданий. Что они кричали? Они несут поражение России, и обязательно будет стратегическая победа. А чем кончилось? Путин летит в Соединенные Штаты Америки!», – констатировал на тот момент политик. В этом же контексте можно вспомнить как, несмотря на официальные запреты, предупреждения спецслужб и отмену автобусных маршрутов, жители Латвии, Литвы и Эстонии продолжают ездить в Россию и Беларусь.

А вот ещё один пример. На днях глава Центральной торгово-промышленной палаты Финляндии Юхо Ромакканиеми заявила, что экономика страны напрямую зависит от прогресса переговоров по Украине.

По её мнению, вооружённый конфликт на Украине «является серьезной угрозой для экономики ЕС и всеобщего благосостояния». Вследствие кризиса «инвестиции откладываются, затраты растут, конкурентоспособность снижается, а общая неопределённость лишь усиливается». Иными словами, в политико-экономических кругах Евросоюза всё громче звучит признание несостоятельности политики коллективного Запада в отношении Союзного государства. К сожалению, очевидные для многих реалии не хотят осознавать ближайшие западные соседи России и Беларуси.

Например, не так давно белорусская сторона предложила Варшаве совместно разобраться в ситуации на границе и предпринять шаги для разрешения так называемого «миграционного кризиса». Предложения были доведены через временного поверенного в делах Польши в Республике Беларусь. Также в июне этого года военное ведомство Беларуси направило в адрес польской стороны предложение провести переговоры по теме безопасности. В Минске выразили обеспокоенность ростом напряженности и ускоренной милитаризацией Польши, решением польской стороны выйти из Оттавской конвенции и разместить на границе с Беларусью противопехотные мины.

В свою очередь Польша решительно отвергла предложение Беларуси, а через несколько дней, после того, как польский министр иностранных дел Радослав Сикорский проигнорировал белорусские инициативы, президент США Дональд Трамп позвонил Александру Лукашенко и предложил провести дипломатические переговоры. Таким образом, польская дипломатия в очередной раз доказала, что её попросту не существует.

В этой связи эксперты указывают на то, что в зарождающемся политическом белорусско-американском диалоге основной объект обсуждения – европейская безопасность. При этом одним из её ключевых дисбалансов являются милитаристские устремления Польши. И если Трамп «воспримет» эту мысль, то появится фундамент для конструктивного сотрудничества.

Понятно, что США никогда не занимались благотворительностью, и все их устремления были направлены только на получение собственной выгоды. По этому поводу в белорусском МИД напоминают, что именно активная роль Вашингтона в геополитическом, экономическом и дипломатическом противостоянии коллективного Запада с Россией в 2021-2023 годах предопределила дальнейшее ухудшение отношений США с Беларусью.

В то же время проблема деэскалации в Восточноевропейском регионе  действительно неразрешима без США, потому что существование «белорусского балкона» Польша рассматривает через призму проекта «Междуморье» – реинкарнации очередной версии Речи Посполитой. Для неё «белорусский балкон» – непреодолимое препятствие, порождающее непреодолимые же противоречия в отношениях с Беларусью.

И поэтому, как отмечает всё тот же МИД, сегодня белорусская сторона выступает за предотвращение эскалации и совместный поиск решений существующих проблем через равноправный диалог с США с учётом интересов сторон и невмешательства во внутренние дела страны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Латвия
Литва
Польша
Россия
США
Украина
Финляндия
Эстония
Компании
ООН
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.08 20:41
  • 0
Ответ на "Три полноценных дивизиона С-400 на борту: почему новый российский крейсер такой зверь по части ПВО? (Military Watch Magazine, США)"
  • 25.08 19:41
  • 0
Ответ на "Почему новейший фрегат российского ВМФ не дает американским стратегам спать по ночам (The National Interest, США)"
  • 25.08 18:16
  • 10229
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.08 18:15
  • 0
Ответ на "Срочный корпус: Россия завершает модернизацию пяти атомных подлодок"
  • 25.08 15:38
  • 1
ОАК запатентовала похожий на Boeing 787-9 дальнемагистральный самолет
  • 25.08 15:21
  • 1
Сергей Чемезов: потолок у нашей "оборонки" еще очень высокий
  • 25.08 12:12
  • 2
«Для укрепления общей безопасности»: начинает формироваться альянс между Китаем, Пакистаном и Афганистаном
  • 25.08 07:54
  • 1
SpaceX запустила беспилотный космоплан X-37B
  • 25.08 05:31
  • 1514
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 24.08 19:02
  • 0
Комментарий к "Army Recognition: Польша становится ведущей «танковой» державой в Европе"
  • 24.08 18:40
  • 129
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 24.08 11:38
  • 43
МС-21 готовится к первому полету
  • 24.08 11:33
  • 1
Китайский аналог американского Osprey взлетел
  • 24.08 11:29
  • 22
КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией - ЦТАК
  • 24.08 11:25
  • 1
"Просто фантастика": Владимир Путин рассказал о новейшем супероружии России