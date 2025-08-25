Испытатель МиГов

Войти
Александр Николаевич Чернобуров
Лётчик-испытатель 1-го класса, полковник, Александр Николаевич Чернобуров.
Лётчик-испытатель 1-го класса (1951), полковник, Александр Николаевич Чернобуров родился 21 августа 1910 года на разъезде №19 Киевской железной дороги ныне Спасского района Калужской области. Работал слесарем-литейщиком. В 1929 окончил ОЗУ, Работал агентом финотдела. В 1931 окончил курсы топографов. В 1932 окончил Московскую школу пилотов Осоавиахима.


В армии с 1932. В 1933 окончил Борисоглебскую ВАШП. Служил в строевых частях ВВС. Участник национально-освободительной войны в Китае: в 1937 — лётчик истребительной авиагруппы. В 1938 — начальник авиашколы в Китае. В 1938-1939 — помощник командира Особой авиационной эскадрильи Московского Управления ВВС.


В 1939-1941 — лётчик-испытатель авиаремонтного завода №99 (г.Улан-Удэ); испытывал отремонтированные И-16 и СБ. В 1941-1944 — лётчик-испытатель авиазавода №31 (г.Таганрог, позже — г.Тбилиси); испытывал серийные ЛаГГ-3. В 1944-1945 — лётчик-испытатель авиазавода №163 (г. Пенза); испытывал серийные Ла-5УТИ.


Участник Великой Отечественной войны, совершил 20 боевых вылетов в системе ПВО г.Таганрога летом 1941 года и на Северо- Кавказском фронте осенью 1941 года (при эвакуации авиазавода №31).


С сентября 1945 по июнь 1953 — на лётно-испытательной работе в ОКБ А.И.Микояна. Поднял в небо и провёл испытания МиГ-9УТИ (ФТ-2) (7.06.1947), МиГ-9 (ФК) (27.06.1949), МиГ-15УТИ (СТ-2) (4.08.1950), МиГ-15 (СУ) (25.01.1951), МиГ-17Ф (СФ) (29.09.1951), МиГ-17Р (СР-2) (3.07.1952). Участвовал в испытаниях МиГ-9, МиГ-15, МиГ-17 и их модификаций, И-225, И-250 (Н), МиГ-8 «Утка», И-320 (Р-2).


С 1953 — в запасе. Жил в Москве, в последние годы жизни — в городе Люберцы Московской области. Умер 23 июня 1983 года. Похоронен в Москве, на Николо-Архангельском кладбище.

Награждён орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, 2 орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, медалями.

