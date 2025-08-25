Войти
Ядерный вектор «Полонеза»

Источник изображения: belvpo.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о предстоящей встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой также планируется обсудить военно-техническое сотрудничество, включая развитие ракетных систем. Вероятнее всего, особое внимание будет уделено передаче некоторых технологических решений китайской стороны для усиления белорусского ракетного потенциала.

Отметим, что Беларусь продолжает модернизацию комплекса «Полонез», включая ракеты А300 с дальностью до 300 км, и ведёт переговоры с китайской стороной о создании универсальной пусковой установки для запуска баллистических ракет M20 (до 500 км) и противокорабельных CX-1 (до 280 км). В свою очередь, прототипом для «Полонез-М» стала как раз китайская баллистическая ракета малой дальности M20, обладающая схожими характеристиками.

Примечательно, что официально Китай не заявлял о применении M20 в качестве носителя ядерного оружия. Эта ракета разработана как конвенциональное средство поражения, предназначенное для точечных ударов по важным объектам противника на дальности до 300 км, а в отдельных модификациях – до 500 км. Она оснащается осколочно-фугасными, проникающими и кассетными боевыми частями.

Тем не менее, с технической точки зрения, тактические баллистические ракеты подобного класса – при соответствующей модернизации – могут быть адаптированы под ядерные боезаряды. В этом контексте стоит отметить, что с прошлого года «Полонез-М» регулярно привлекается к учениям с нестратегическими ядерными силами в рамках Союзного государства.

По словам госсекретаря Совбеза РБ Александра Вольфовича, рассматриваются варианты интеграции технологий проекта «Орешник» и возможность оснащения «Полонеза» ядерными боеголовками. При этом, вероятнее всего, в распоряжении ВС РБ уже имеются опытные образцы модернизированных ракет, способных нести ядерную боевую часть.

Учитывая всё вышесказанное, визит белорусского лидера в Китай может стать ключевым этапом в углублении военно-технической кооперации между странами и, как следствие, – в укреплении ракетного потенциала Беларуси.

Павел Ковалев

  В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Китай
Продукция
Полонез РСЗО
Проекты
Военные учения
Ядерный щит
