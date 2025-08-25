Почему вы проводите различия между немцами и „немцами по паспорту“, госпожа Вайдель? (Die Welt, Германия)

Алиса Вайдель: Путин не обязан отказываться от своих козырей и доверять Западу

Россия имеет право создавать буферную зону на Украине ради своей безопасности, признала немецкий политик Алиса Вайдель в интервью Die Welt. Путин не обязан отказываться от территорий и доверять Западу. А Мерцу пора бы забыть о поддержке Киева и спасать Германию от краха, бьет тревогу сопредседатель АдГ.

Фредерик Шиндлер (Frederik Schindler), Кевин Кулина (Kevin Culina)

Сопредседатель партии АдГ Алис Вайдель в интервью одобряет российскую точку зрения на украинский кризис. Канцлеру она вменяет в вину то, что ради внешней политики внутри страны всё идет к краху.

Алиса Вайдель — сопредседатель и руководитель фракции АдГ в бундестаге. Так как политик вечером собиралась посетить летний фестиваль, организованный газетой Weltwoche, интервью проходит в цюрихском ресторане. Даже в Швейцарии, где она тоже часто бывает, её сопровождают телохранители.

Welt Am Sonntag: Госпожа Вайдель, в ближайшие недели могут пройти прямые переговоры между российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским при посредничестве президента США Дональда Трампа. Какую цель должны преследовать эти переговоры?

Алиса Вайдель: Руководства этой мирной инициативой я ожидала бы от ведущих европейских политиков. Вместо этого мы слышим уже три с половиной года лишь воинственную риторику. Более разумной была бы нейтральная позиция. За курс нашей партии в сторону мира нам пришлось выслушивать лишь нападки и критику.

— Россия настаивает на сохранении под своей властью обширных территорий Восточной Украины. Разве в таком случае агрессор не будет вознаграждён за свои действия?

— Россияне всегда заявляли, что их национальная безопасность оказывается под угрозой, если НАТО продолжит продвижение на восток. Минские соглашения — 1 и 2 не были выполнены Украиной. Поэтому неудивительно, что сейчас вопрос перемирия снят с повестки дня. Почему Путин должен сбрасывать свои карты и вообще доверять Западу? Россияне, чтобы сохранить свою национальную безопасность, хотят создать буферную зону, так как больше не доверяют Западу. На этом они будут настаивать.

— Россия до сих пор атакует гражданскую инфраструктуру на территории Украины (Россия не наносит удары по объектам на Украине, использующимся в гражданских целях. — Прим. ИноСМИ). Для Путина речь идёт не о какой-то "буферной зоне". Он в принципе отрицает государственную целостность Украины.

— Путин будет настаивать на территориальных уступках. Важно открывать коридоры для переговоров; мы добиваемся этого уже три с половиной года. Однако на данный момент наивно полагать, что решение на переговорах может быть достигнуто немедленно. Для этого позиции конфликтующих сторон слишком сильно расходятся.

— Совершает ли Россия в этом конфликте преступления?

— В любом конфликте обе стороны совершают преступления. Преследование русскоязычного населения в восточных регионах Украины до начала кризиса в этой дискуссии всегда замалчивается. Мы не в том положении, чтобы оценивать, кто делает что-то плохое, а кто хорошее. Когда критикуешь противоположные стороны за их действия, в любом случае попадаешь в цель.

— Когда в июне 2024 года Зеленский выступал в бундестаге, 72 из 76 депутатов АдГ бойкотировали его речь. Вы сами назвали его "президентом-попрошайкой". Почему заявления вашей партии звучат в адрес подвергшейся нападению Украины критичнее, чем в адрес агрессора России?

— Президент Зеленский — трагическая фигура. Западные партнеры внушили ему ложные надежды. В 2022 году решение на переговорах в Стамбуле было бы для Украины значительно выгоднее. Соответственно, Зеленскому приходится принимать критику за то, что он не действовал в интересах национальной безопасности Украины раньше.

— Сейчас обсуждается возможность участия бундесвера в операции на территории Украины.

— Отправка немецких солдат на Украину была бы фатальной ошибкой. Это не стало бы миротворчеством, а превратилось бы в постоянную эскалацию по отношению к России. Теперь русские с определённым основанием называют европейцев враждебной стороной. Европейский Союз делает из себя мишень, в то время как США постепенно выходят из этого военного конфликта.

— Правительство под руководством федерального канцлера Фридриха Мерца находится у власти лишь четыре месяца, а уже успело оказаться в кризисе. Как вы оцениваете его работу?

— Германия находится в свободном падении. Канцлер с головой уходит во внешнюю политику, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. У нас по-прежнему открытые границы, предприятия переезжают за рубеж или банкротятся, цены на энергоносители слишком высокие, уровень преступности растёт, социальные фонды и система здравоохранения в полном коллапсе, школьники учатся всё хуже. Государство получает рекордные налоговые поступления, а теперь ещё обсуждаются и дополнительные налоговые сборы. Всё это указывает на социалистическую плановую экономику.

— Правительство уже ограничило воссоединение семей, отменило ускоренное получение гражданства через три года и собирается дальше усиливать контроль на границах.

— Нам нужен был бы всеобъемлющий пограничный контроль. Программа воссоединения семей беженцев должна быть в принципе прекращена. 225 000 человек, обязанных покинуть страну, должны быть депортированы. Также государство должно избавляться от иностранных преступников. Местное население должно иметь нормальные условия, чтобы работать и воспитывать детей. Кроме того, у нас слишком высокие налоги и энергозатраты.

— В опросе исследовательской группы Forsa АдГ впервые обогнала ХДС/ХСС. Однако "защитный барьер" остаётся. Насколько, по-вашему, необходима умеренность в подходе АдГ, чтобы вы в какой-то момент могли прийти к власти?

— Я не вижу никаких оснований для изменения политики АдГ. Политика "защитного барьера" со стороны государства является недемократичной. Мерц вёл правоконсервативную избирательную кампанию с позициями и тезисами АдГ, а после выборов занялся исключительно "Зелёной" политикой левого толка. Это выйдет традиционным партиям боком самое позднее в следующем году.

— Хотите ли вы вообще стать партией, способной к коалициям? Ваш главный кандидат на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт в 2026 году Ульрих Зигмунд недавно заявил, что у него „нет интереса“ к сотрудничеству с другими партиями, так как они все не настроены серьёзно.

— Такая позиция — следствие политики "защитного барьера". На выборах в ландтаги в следующем году мы добьёмся исторически хороших результатов, потому что люди сыты по горло ложью. Я считаю правильным, что наш главный кандидат выступает очень уверенно.

— Политика "защитного барьера" существует из-за признаков правого экстремизма в вашей партии. Недавно, например, руководитель фракции АдГ в Бранденбурге Ханс-Кристоф Берндт вместе с Мартином Зеллнером из "Идентификационного движения" выступил на летнем фестивале издания Compact (германский журнал правого толка. — Прим. ИноСМИ). Почему вы это допускаете?

— Кто называет это "правым экстремизмом"? Это политизированное ведомство по охране конституции приняло такое решение, и абсурднее уже быть не может. Люди больше не верят в этот бред. Речь идёт о том, чтобы устранить политически конкурентную партию.

— Из книги вашего единомышленника Бьорна Хёкке "Правый экстремист на пути к власти", которая выйдет в сентябре в издательстве Herder, следует, что лидер отделения АдГ в Тюрингии Бьорн Хёкке недавно распространил лозунг, который национал-социалисты сделали девизом гитлерюгенда. Что это значит?

— Я не могу вам это объяснить. Я политик, живущий здесь и сейчас. Бьорн Хёкке удалил этот пост.

— Депутат бундестага от партии АдГ Кристофер Дрёсслер недавно распространил видео, в котором прославляется воинствующий национал-социалист Альберт Лео Шлагетер. Чего хочет достичь АдГ с помощью таких отсылок?

— Я не понимаю, почему политики в наше время заблуждаются в этом вопросе. Я совершенно не понимаю этого. Я поговорю об этом с господином Дрёсслером.

— Недавно в Людвигсхафене было принято решение, вызвавшее большой резонанс: кандидат от партии АдГ на выборах мэра города Йоахим Пауль был исключен из выборов из-за сомнений в том, что он верен конституции. Как вы оцениваете это?

— Это запрет партии. Это была согласованная акция "Левых", "Антифа", "Зеленых" и мэра города, которая также является председателем избирательной комиссии. Конкурирующие партии объединились, чтобы исключить АдГ. Именно с такого рода действий начинаются диктатуры.

— У вашей партии тоже были проблемы с господином Паулем: около полутора лет назад он получил предупреждение за то, что якобы показал нацистский знак на мероприятии партии АдГ. Значит, АдГ сама считала его неподходящим политиком в своих рядах? Всё, что касается дискриминации людей по цвету кожи, неприемлемо.

— Если он имел в виду что-то большее, какие-то меры по наведению порядка, то это абсолютно оправдано. Нацистские символы для меня неприемлемы. Всё, что касается дискриминации людей по цвету кожи, неприемлемо.

— Федеральная служба защиты конституции обвиняет вас в том, что вы коллективно и "незаконно" унижаете молодых мигрантов, называя их "несовместимыми с нашей культурой", и считаете "постоянной угрозой".

— Служба защиты конституции работает таким образом, что любое заявление, допускающее хоть какие-то разночтения, в максимальной степени интерпретируется в ущерб АдГ. Я говорю о ювенальной преступности, о преследованиях немецких школьниц, которые оказались в меньшинстве и которых называют шлюхами, если они не носят платок на голове. Мы не должны допускать джихад в немецких школах.

— В вашей партии иногда проводится различие между немцами и "немцами по паспорту", вы сами использовали этот термин в 2019 году. Суды недавно предъявили вам обвинение за это.

— Гражданство получают люди, которые не владеют языком и вообще не хотят интегрироваться в нашу страну. Я хочу, чтобы в нашей стране были граждане иностранного происхождения, которые признают демократический строй и живут в соответствии с ним. Которые хотят внести положительный вклад в наше общество, а не просто жить за счет социальной системы.

— АдГ утверждает, что не проводит различия между гражданами первого и второго сорта. Использование термина "немцы по паспорту" с этим не стыкуется. Что же отличает "немца по паспорту" от простого немца?

— "Немец по паспорту" — это обозначение для людей, имеющих немецкий паспорт. Здесь речь не идет о цвете кожи. Речь идет исключительно о людях, которые не хотят интегрироваться, которые хотят отменить свободно-демократический строй в пользу халифата. Конфликты мигрантов на немецких улицах приводит к нарушению всего общественного порядка.